El baloncesto 3x3 se adueña de Caracas el 15 de noviembre para definir al rey de la cancha

El próximo 15 de noviembre, el Desafío 3x3 de baloncesto tomará las calles de Caracas, convirtiendo la Plaza La Juventud en el epicentro deportivo.

Ocho equipos Sub-21 se medirán cara a cara en este torneo, avalado por la Federación Venezolana de Baloncesto (FVB), para definir al nuevo "rey de la cancha" en la capital.

Cancha movible y competencia feroz

Los organizadores instalarán una cancha movible frente a la Galería de Arte Nacional, poniendo a sonar Caracas con el bote del balón y la competitividad, según refiere una NDP.

El Desafío reúne a equipos de Miranda y el Distrito Capital, incluyendo a Halcones de Petare, Raiders de Baruta y Leones del Cementerio, quienes jugarán choques eliminatorios hasta llegar a la final.

Esta disciplina es de las más populares entre los deportes urbanos y uno de los más practicados en Venezuela, por lo que el evento busca darle una vitrina importante.

El reto parte de los alumnos del diplomado de Gerencia Deportiva de la Universidad Monteávila, cuyo programa está avalado por la Federación Venezolana de Beisbol, quienes levantarán este proyecto como parte de su evaluación final del curso de Gestión Deportiva y Organización de Eventos y lo que para alguno de ellos representa la evaluación final del diplomado.

