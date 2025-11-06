La Vinotinto ilusiona al país en el Mundial sub 17: conozca cuándo volverá a jugar

Suscríbete a nuestros canales

La Vinotinto sub-17, dirigida por Oswaldo Vizcarrondo, tuvo un arranque excepcional en el Mundial de Qatar 2025 tras golear 3-0 a Inglaterra, quedando en la segunda posición del grupo E luego del triunfo 4-1 de Egipto sobre Haití.

Tras la victoria de antología del martes, Vinotinto se concentra en su segundo partido de la fase de grupos ante los egipcios, un duelo directo para definir quién culminará la jornada en el primer lugar.

Se espera que el encuentro se lleve a cabo el próximo viernes 7 de noviembre. El silbatazo inicial está pautado para las 9:30 de la mañana, hora de Venezuela, en el complejo Aspire Zone - Pitch 5, dentro del calendario del Grupo E del Mundial Sub-17 Catar 2025.

Venezuela podría asegurar el pase a octavos de final

El cuerpo técnico de Vizcarrondo trabajará para mantener la buena dinámica del equipo, algo que se ha manifestado con orden táctico. Una segunda victoria pondría a la Vinotinto prácticamente clasificada para la ronda de eliminación directa, lo que permitiría enfrentar el último partido de la fase de grupos con mayor calma y ante el rival que en el papel es el más débil, informó Meridiano.

La estrategia venezolana se centrará en repetir las claves del debut: la solidez defensiva mostrada ante Inglaterra, combinada con la eficacia ofensiva. Asimismo, deberán asumir este choque con la misma seriedad y concentración que frente a los europeos.

Entretanto, la contienda frente a Haití se efecuará el próximo lunes a las 11:45 de la mañana. en el Pitch 9 del Aspire Zone.

