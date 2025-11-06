Así marcha la tabla de la LVBP este 5 de noviembre: Bravos amenaza con arrebatar el liderato a Tigres

Suscríbete a nuestros canales

La Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP) sigue al rojo vivo, con emociones que pueden cambiar el rumbo de la ronda regular tras el dominio de los primeros tres conjuntos en la tabla.

Los Bravos de Margarita derrotaron nuevamente a los Navegantes del Magallanes en Valencia para ponerse a un solo juego de los Tigres de Aragua, quienes perdieron ante los Leones del Caracas.

Por su parte, Caribes de Anzoátegui agudizó la crisis de Cardenales de Lara al derrotarlos 3-2. Mientras tanto, las Águilas del Zulia dieron el golpe sobre la mesa en el estadio Universitario tras derrotar a los Tiburones de La Guaira 7 rayitas por 3.

Así quedó la tabla de posiciones

(Foto: Prensa LVBP)

¿Qué juegos están pautados para el 6 de noviembre?

Águilas vs. Navegantes: 7:00 PM/ Estadio José Bernardo Pérez.

Bravos vs. Leones: 7:00 PM/ Estadio Monumental Simón Bolívar.

Tiburones vs. Tigres: 7:00 PM/ Estadio José Pérez Colmenares.

Visite nuestra sección de Deportes

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube