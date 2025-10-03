Gatorade Caracas Rock 10K: Bancamiga se activa con innovación financiera y compromiso social

Suscríbete a nuestros canales

Este domingo 5 de octubre, la vigésima cuarta edición de la Gatorade Caracas Rock 10K marcará la segunda parada del Desafío Runners. Bancamiga aprovechará este evento deportivo para presentar sus productos financieros y reforzar su vínculo con la comunidad.

La institución instalará un stand en el C.C. Líder de La California durante la entrega de materiales, el viernes de 11:00 a.m. a 6:00 p.m. y el sábado de 10:00 a.m. a 3:00 p.m. Allí, los asistentes podrán abrir cuentas en bolívares y divisas, adquirir modernos puntos de venta y recibir la Tarjeta de Débito Mastercard Bancamiga. El domingo, el Bancamiga Móvil estará disponible en la plaza Alfredo Sadel, en Las Mercedes, para continuar ofreciendo estos servicios.

Promoción del bienestar y recolección solidaria de calzado deportivo

Bancamiga no solo apuesta por la innovación financiera. También promueve el bienestar y la inclusión a través de acciones concretas. Durante la entrega de materiales, la institución recolectará zapatos de correr usados y en buen estado. Esta iniciativa ya benefició a 12 corredores en la primera parada del Desafío Runners, los 15K de Hipereventos.

Además, quienes crucen la meta este domingo podrán disfrutar de descuentos exclusivos. Presentar la medalla en Poke Pok y Mémé permitirá obtener 10% y 15% de descuento respectivamente, tanto el domingo como el lunes. En Iuventus Center, el beneficio será del 20% al pagar con tarjetas Bancamiga.

El equipo Bancamiga corre con pasión y energía en la Caracas Rock

La carrera contará con la participación del club de corredores de Bancamiga, liderado por Hilenia Andrades. También estarán presentes 20 colaboradores que ganaron su inscripción en un sorteo interno y tres corredores seleccionados en redes sociales.

Durante el recorrido, Bancamiga animará a los 12.000 fondistas con un punto de energía musical, acompañado por la agrupación Sinzelle Band. Esta presencia busca motivar a los participantes y reforzar el espíritu competitivo.

Alberto Camardiel, Director Ejecutivo de Marketing, Productos y Servicios, destacó que el deporte refleja los valores de esfuerzo, disciplina y pasión que Bancamiga promueve. “Creemos en el poder transformador del deporte para fortalecer la unión social y fomentar estilos de vida activos”, afirmó.

Con esta participación, Bancamiga reafirma su compromiso con el desarrollo integral de la comunidad y con iniciativas que inspiran a alcanzar metas con perseverancia.

CON INFORMACIÓN DE NOTA DE PRENSA

Visite nuestra sección de Servicios.

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube