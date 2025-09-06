Guía para obtener la autorización de etiquetas complementarias en el SACS

Suscríbete a nuestros canales

La constante evolución en la gestión de la salud pública y la regulación de productos en Venezuela ha llevado a la implementación de sistemas más eficientes para el control y la fiscalización.

En este sentido, el Servicio Autónomo de Contraloría Sanitaria (SACS) informó recientemente a través de sus redes sociales una nueva medida para realizar sus trámites.

Según el ente, desde este próximo 8 de septiembre, todas las solicitudes referentes al uso de etiquetas complementarias o marbetes de empaques, serán realizadas desde su sistema SIACSv2.

La medida es de carácter obligatorio y debe cumplirse de acuerdo con una serie de pasos.

Pasos para tramitar etiquetas complementarias en SIACSv2

El sistema SIACSv2 simplificó el proceso, haciéndolo enteramente digital. A continuación, se detallan los pasos principales:

El usuario debe acceder al portal web de SIACSv2 con su nombre de usuario y contraseña.

Dentro del menú principal, se debe seleccionar la opción de Coordinación de Vigilancia y Control.

Elige el tipo de solicitud a realizar.

Selecciona el trámite: autorización de uso de etiquetas complementarias o marbetes de empaques.

Ingresa el RIF del importador.

Completa los datos requeridos en la solicitud.

Verifica la información de la planilla y realiza el pago por botón de pago.

Entrega la carpeta con la documentación en la casilla única del SACS.

Consulta el estatus de tu proceso en la página web.

¿Qué es el Servicio Autónomo de Contraloría Sanitaria (SACS)?

El Servicio Autónomo de Contraloría Sanitaria (SACS) es el organismo gubernamental venezolano adscrito al Ministerio del Poder Popular para la Salud.

Su principal función es la regulación, control, vigilancia y fiscalización de los productos de consumo humano, como alimentos, cosméticos, productos de higiene, medicamentos, dispositivos médicos, productos biológicos y plaguicidas, entre otros.

El SACS se encarga de garantizar que estos productos cumplan con los estándares de calidad, seguridad y eficacia establecidos en la legislación venezolana, protegiendo así la salud de la población.

Trámites principales del SACS

El SACS gestiona una amplia variedad de trámites indispensables para las empresas que operan en Venezuela. Entre los más relevantes se encuentran:

Registro Sanitario

Permisos de Importación y Exportación

Certificación de Buenas Prácticas de Manufactura (BPM)

Trámites de Posregistro

Importancia del SACS para los ciudadanos

La labor del SACS es crucial por varias razones. Protege a los consumidores de productos adulterados, falsificados o que no cumplen con los estándares de calidad.

Además, garantiza la competencia leal en el mercado al asegurar que todas las empresas cumplan con las mismas normativas.

Al ser un ente regulador, el SACS también promueve la confianza en los productos nacionales e importados y juega un rol fundamental en la salud pública del país.

Visite nuestra sección Servicios

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube