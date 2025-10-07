Conoce la variedad de precios para impermeabilizar tu hogar: ubica el que te conviene

Suscríbete a nuestros canales

Debido a las lluvias, la gente busca materiales para impermeabilizar los techos de las casas, tarea que requiere materiales específicos que ofrecen las ferreterías.

Según datos suministrados por la Ferretería Valente, los materiales que más se usan actualmente para impermeabilizar los techos son las pinturas impermeabilizantes y las pinturas elastoméricas.

“Las pinturas elastoméricas no necesitan la tela especial de refuerzo para impermeabilizar, mientras que las pinturas impermeabilizantes sí la requieren. Estas dos son las que están en tendencia”, dijo Wanda Martínez, asistente administrativa de Ferretería Valente en el centro.

El cuñete de pinturas elastoméricas cuesta $ 190, y un cuñete de la pintura impermeabilizante por $ 159, según la marca.

Respecto a cada cuánto tiempo se debe hacer el trabajo, precisó que eso depende de la marca del producto que se utilice. “Hay marcas que otorgan cinco años de garantía, otras otorgan máximo 10 años”.

Comentó que cada 10 años hay que revisar la placa y verificar si el material no está fracturado por el sol. Indicó que hay otro tipo de productos para tapar grietas o goteras, como el sellador spray por $ 8,50.

Además, existen las cintas butillo que sirven para hacer parches. “Es un método más fácil que el manto que requería soplete y Praimer. Ahora no, es como un tirro que se vende en un rollo o un panel completo”, dijo.

Las cintas de butilo son un producto listo para instalar. Incluso la pintura la puede aplicar el cliente por sí mismo con un rodillo, una escoba o brocha; no requiere contratar mano de obra porque el producto facilita su aplicación.

Comentó que la gente hace esas reparaciones debido al clima, a las lluvias, no tanto por diciembre.

Las brochas cuestan entre $ 2 y $ 9, los rodillos desde $ 4,50, los que tiene extensión por $ 23.

El dueño de Ferretería Paraíso, Vicente Orjales, indicó que existen varios productos para impermeabilizar los techos, como el manto asfáltico que el rollo de 10 metros cuesta $ 58, el asfalto Praimer por $ 75 el cuñete; asfalto líquido por $ 120 el cuñete; el asfalto plástico por $ 150 el cuñete.

Además, la pintura elastomérica por $ 180 el cuñete, y el impermeabilizante de silicon por $ 45 el galón.

Foto: José Félix Lara

Primero, se debe limpiar la superficie con agua a presión o aire, luego se cubren las grietas. Con el techo seco, se aplica el asfalto líquido, luego el manto y a continuación la pintura elastomérica. El producto a utilizar se decide en función de las condiciones del techo, explicó.

Una impermeabilización dura hasta 10 años

Señaló que el tiempo para realizar una impermeabilización depende de la calidad del producto que se use, los de primera calidad duran de ocho a 10 años, los de segunda, cinco años en promedio.

La administradora de Super Ferretería La Gran Feria, en San Martín, Inés Rodríguez, indicó que hay varios materiales para impermeabilizar techos, entre ellos el manto asfáltico por $ 78,64, galón de cemento plástico por $ 17.99; cuñete de pintura asfáltica de aluminio por $ 233,27; cuñete de Praimer por $ 59,99.

Acotó que el Praimer se aplica antes del manto y luego del aluminio. Los mejores materiales son los de marca IPA. Hay productos novedosos, se aplica una pintura y listo. “Una impermeabilización bien hecha puede durar de 10 a 20 años.

Acotó que los productos para impermeabilización se pueden aplicar con cepillos de barrer de cerda dura que cuestan $ 4, al cabo (palo) por $ 2, un cepillo de barrer industrial por $ 8; y el kit de rodillo por $ 12.

Comentó que el local trabaja con Cashea, por lo que los clientes pueden llevar sus materiales en cuotas sin intereses.

