Iberia, Plus Ultra y Air Europa estiman retomar operaciones entre Venezuela y España en esta fecha

Las compañías aéreas Iberia, Plus Ultra y Air Europa tienen previsto normalizar sus operaciones comerciales en la ruta España-Venezuela a partir del 1 de febrero de 2026, así lo informó la agencia de viajes Candes Travel, lo que podría significar el cierre de un periodo de interrupción de estos servicios desde finales del pasado año.

El reinicio de estas actividades pondría fin a la suspensión que comenzó el 1 de diciembre del pasado año. En esa fecha, las tres empresas decidieron detener sus vuelos atendiendo a una recomendación del gobierno de Estados Unidos sobre el uso del espacio aéreo venezolano. Con esta reactivación, las aerolíneas planean volver a cubrir sus trayectos habituales sin necesidad de escalas.

Sobre este proceso, Candes Travel reportó que las tres empresas aéreas "estiman retomar sus rutas sin escalas entre Venezuela y España, poniendo fin a dos meses de interrupciones en sus operaciones", informó BancayNegocios.

Cronograma de reactivación en enero

Además del anuncio de las líneas españolas, otras operadoras han retomado sus itinerarios durante las primeras semanas de este año. La aerolínea Copa Airlines volvió a conectar Maracaibo con Ciudad de Panamá el pasado 5 de enero, mientras que su retorno a la ciudad de Caracas está pautado para este 13 de enero.

Por su parte, las empresas Rutaca y Venezolana de Aviación reactivaron sus frecuencias internacionales el 5 de enero. En esa misma jornada, la aerolínea Estelar inició nuevamente sus traslados hacia Panamá y, posteriormente, el 7 de enero retomó la ruta hacia Madrid operando con una escala técnica en Barbados.

