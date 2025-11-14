Beneficios

Inicia pago de bonificación para trabajadores públicos este 14 de noviembre: este el monto

Este beneficio es otorgado por el Ejecutivo Nacional mensualmente

Viernes, 14 de noviembre de 2025 a las 01:00 pm
Tal y como ya lo habíamos adelantado, la tarde de este viernes 14, ha iniciado el pago del Ingreso Contra la Guerra Económica (noviembre 2025) enviado por el Ejecutivo Nacional, a través de la Plataforma Patria, para los trabajadores activos de la administración pública y jubilados que cobran cestatickets.

MONTO: Bs. 28.080 ($120)

En los próximos días se cancelará el Ingreso por Guerra Económica a los jubilados que no cobran cestatickets, y a los pensionados del IVSS.

