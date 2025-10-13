Jornadas de atención Corpoelec: horarios y ubicaciones hasta el 18 de octubre

Suscríbete a nuestros canales

Desde este lunes 13 hasta el sábado 18 de octubre, la Corporación Eléctrica Nacional (Corpolec) brindará asesoría personalizada.

De acuerdo con el reporte oficial, personal de Corpoelec atenderá a usuarios en los municipios Miranda, Carirubana y Los Taques de la Península de Paraguaná, en el estado Falcón.

¿Cómo serán las jornadas de atención de Corpoelec?

Los agentes comerciales ofrecerán asistencia sobre pago de facturas a través de la Banca en Línea, actualización de datos, notificación de deudas y recepción de reportes, fortaleciendo el vínculo con usuarios del servicio eléctrico.

El despliegue se realizará entre las 9:00 de la mañana y las 2:00 de la tarde en los sectores Crepúsculo Coriano, Santa María, urbanismos 480 años de Coro, Velita, Francisco de Miranda, Santa María, barrio Pueblo Nuevo, María Auxiliadora, El Cardón, Jorge Hernández calle 9, La Pastora, Casco Central de Los Taques, San Rafael y Caja de Agua.

Recientemente, con el objetivo de potenciar el sistema de distribución de energía del estado Falcón, la Corporación Eléctrica Nacional llevó a cabo el despliegue de instalación de transformadores, beneficiando a más de 7 mil familias en los principales ejes territoriales de la entidad.

La jornada abarcó los municipios Carirubana, Tocópero, Acosta, Falcón, Bolívar, Democracia, Urumaco, Colina, Unión, Zamora, Miranda, Petit y Silva, que abarcan los ejes de Occidente, la Sierra, la Costa y la Península de Paraguaná.

Además de la instalación de equipos de potencia con capacidades entre 25 y 50 kVA, el personal técnico de la estatal eléctrica realizó adecuaciones en líneas de baja tensión, protecciones, pararrayos, fusibles y cortacorrientes.

