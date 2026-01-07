LVBP: conoce cuánto cuestan las entradas y abonos en la temporada del Round Robin

Suscríbete a nuestros canales

La emoción del Round Robin 2025-2026 de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP) se reanuda este miércoles 7 de enero, con cinco equipos en competencia y solo dos boletos disponibles para avanzar a la Gran Final.

Cardenales de Lara

Uno de los clubes que ya activó la venta de boletos es Cardenales de Lara, que anunció los precios de sus entradas para los encuentros como local.

Los fanáticos pueden adquirir los boletos a través de la plataforma FullAcceso, desde localidades populares hasta zonas VIP, con precios que van desde 2 dólares en gradas hasta 40 dólares en áreas VIP Gold y VIP Terreno.

Caribes de Anzoátegui

Por su parte, Caribes de Anzoátegui informó en sus historias de Instagram que están disponibles los abonos para el Round Robin 2025-2026, dirigidos a quienes desean asegurar su puesto en todos los juegos como Home Club.

Sillas medias 35 dólares

sillas bajas 42 dólares

Central VIP 70 dólares

Alto VIP 200 dólares

Bravos de Margarita

En el oriente del país, Bravos de Margarita invitó a su fanaticada a acompañar a la “Máquina de Guerra” en el Fortín de Guatamare.

Los abonos incluyen opciones como sillas laterales en 18 dólares, sillas inferiores en 60 dólares y áreas VIP y PAM en 90 dólares. Además, quienes adquirieron abonos en la temporada regular mantienen su asiento sin costo adicional.

Águilas del Zulia

Las Águilas del Zulia también dieron a conocer sus tarifas tanto para entradas por juego como para el abono completo del Round Robin.

Los precios individuales comienzan en 3 dólares para lateral general y alcanzan los 10 dólares en sillas VIP. El paquete completo del Round Robin va desde 16 hasta 64 dólares, dependiendo de la ubicación dentro del estadio.

Navegantes del Magallanes

Finalmente, los Navegantes del Magallanes habilitaron dos canales de venta: taquillas físicas del Estadio José Bernardo Pérez de Valencia y compra en línea.

Las entradas oscilan entre 3 dólares en gradas y 30 dólares en zonas como principal y terraza, reafirmando que el Round Robin 2025-2026 promete estadios llenos y una batalla intensa rumbo al título de la LVBP.

