Multitienda nacional lanza descuentos navideños hasta el 2 de noviembre: conoce las rebajas por categoría

Suscríbete a nuestros canales

Desde este 30 de octubre, una reconocida multitienda nacional lanzó una campaña de descuentos que se extenderá hasta el 2 de noviembre en todas sus sedes.

De acuerdo con la información compartida en su cuenta en la red social Instagram, la promoción incluye rebajas en productos de temporada, artículos para el hogar y tecnología. La iniciativa busca incentivar las compras anticipadas antes del inicio formal de la Navidad.

Descuentos: ¿qué productos están incluidos en la promoción?

La tienda que lidera esta campaña es Mundo Total, con presencia en varias ciudades del país y fuerte posicionamiento en el mercado de consumo masivo.

Según su comunicado oficial, los descuentos se distribuyen de la siguiente manera:

30 % en artículos navideños , como árboles, luces, guirnaldas y decoración temática.

20 % en ropa y hogar , incluyendo prendas para damas, caballeros y niños, además de textiles y utensilios.

10 % en electrodomésticos, especialmente en las categorías de audio y video.

¿Dónde y cómo aprovechar la promoción?

La oferta aplica en todas las tiendas físicas de Mundo Total a nivel nacional. Los clientes pueden consultar disponibilidad en sucursales cercanas o vía redes sociales.

Además, la empresa recomienda adelantar las compras navideñas durante estos cuatro días, ya que las rebajas no se extenderán más allá del 2 de noviembre.

Visite nuestra sección Servicios

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube