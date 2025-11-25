Paso a paso para apostillar el título universitario en Venezuela: requisitos y claves del trámite digital

Suscríbete a nuestros canales

El Servicio Autónomo de Registros y Notarías (Saren), en conjunto con el Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores (MPPRE), está facilitando los procesos de legalización y apostilla de documentos en línea.

En el caso del título universitario postillado es un paso fundamental para quienes desean expandir sus horizontes académicos o profesionales en el extranjero, garantizando el reconocimiento oficial de su formación.

Protocolización del título en el Saren

La protocolización es el primer paso y se realiza ante el Saren. Este trámite registra oficialmente tu título, otorgándole fecha cierta.

Si aún no tienes una cuenta, regístrate en la página oficial del Saren.

Inicia sesión y selecciona las opciones "Registro Principal" y luego "Protocolización".

Elige el estado, la sede donde deseas realizar el trámite presencial y el tipo de documento ("Título Universitario").

Completa los datos específicos del título y carga en el sistema los documentos requeridos en formato digital (fotocopia de la cédula de identidad y el título).

Descarga la Planilla Única Bancaria (PUB) generada por el sistema y realiza el pago correspondiente.

Asiste a la cita presencial en el registro que seleccionaste para entregar los documentos originales.

Recibirás en tu correo electrónico el documento de protocolización, el cual incluye elementos de seguridad como una firma electrónica y un código QR.

Legalización del título (GTU)

Una vez que tu título es protocolizado por el Saren, el siguiente paso es la Legalización ante la Gestión de Trámites Universitarios (GTU), organismo adscrito al Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria.

Debes dirigirte a la GTU para que el documento adquiera la validez necesaria para trámites en el extranjero. Este paso certifica formalmente tu título, confirmando su autenticidad para poder solicitar posteriormente la apostilla.

Apostilla en Línea

La etapa final es la Apostilla, que se realiza a través del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores (MPPRE) y su sistema en línea.

Ingresa al sistema de apostilla del MPPRE (Sistema de Legalización y Apostilla Electrónica - SLAE) y formaliza la solicitud de apostilla.

Carga en la plataforma en línea el título que ya fue protocolizado y legalizado por el Saren y la GTU, respectivamente.

El sistema te solicitará información sobre el país de destino.

Una vez aprobado, el sistema te generará la apostilla en línea en un plazo determinado, y el documento digital apostillado estará listo para ser utilizado internacionalmente.

Este proceso completamente en línea para la fase de apostilla busca simplificar la gestión y permitir que el profesional pueda validar su formación desde cualquier lugar del mundo.

