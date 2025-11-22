Plataforma Kontigo informa la suspensión temporal de este tipo de cuentas a sus usuarios: detalles aquí

Suscríbete a nuestros canales

La plataforma venezolana de tecnología financiera (fintech) Kontigo anunció la paralización temporal de las cuentas estadounidenses que ofrecía a sus clientes dentro del territorio nacional.

El aviso oficial fue difundido el viernes por la compañía a través de su cuenta oficial en la red social X. La empresa detalló que la interrupción del servicio no se origina por una decisión interna, sino por un requerimiento de su socio comercial.

Kontigo informó a sus clientes que el “proveedor de cuentas americanas solicitó una pausa del servicio temporalmente”, sin especificar públicamente las razones que motivaron dicha solicitud por parte del tercero, informó BancayNegocios.

¿Cómo afecta esta medida a sus clientes?

La principal restricción es la imposibilidad temporal de utilizar estos mecanismos para procesar pagos internacionales y para mantener sus reservas de divisa extranjera dentro de la estructura de la plataforma.

Esta limitación afecta a una parte considerable de su clientela, que depende de estos instrumentos para su operatividad diaria. La empresa aseguró estar “trabajando para encontrar una solución” operativa que permita restablecer el servicio a la brevedad posible. Por el momento, la fintech no ha precisado una fecha exacta para la reactivación total de las cuentas estadounidenses.

¿En qué consiste la plataforma Kontigo?

Kontigo es una plataforma financiera digital y una aplicación móvil para usuarios en Venezuela que ofrece una billetera en dólares digitales (USDC) que permite a los usuarios realizar transacciones como cambiar bolívares a dólares, enviar y recibir remesas internacionales, y conectar sus cuentas bancarias locales para recargas.

Billetera en dólares digitales: Ofrece una cuenta global en USDC, que los usuarios pueden usar para protegerse de la inflación.

Ofrece una cuenta global en USDC, que los usuarios pueden usar para protegerse de la inflación. Cambio de moneda: Permite cambiar bolívares a dólares digitales de forma inmediata y viceversa.

Permite cambiar bolívares a dólares digitales de forma inmediata y viceversa. Transferencias internacionales: Facilita el envío de dinero a más de 18 países.

Facilita el envío de dinero a más de 18 países. Recargas y pagos: Se puede conectar la cuenta bancaria local para recargas rápidas, y se puede pagar mediante códigos QR.

Se puede conectar la cuenta bancaria local para recargas rápidas, y se puede pagar mediante códigos QR. Ahorro colectivo (San): Ofrece un sistema de ahorro en grupo donde los participantes depositan una cantidad fija mensualmente y uno de ellos recibe el monto completo al final del ciclo.

Ofrece un sistema de ahorro en grupo donde los participantes depositan una cantidad fija mensualmente y uno de ellos recibe el monto completo al final del ciclo. Conexión con otras plataformas: Ha integrado funcionalidades con otras aplicaciones, como Yummy, para gestionar la cuenta desde diferentes interfaces.

