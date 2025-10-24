¿Sabes cuánto cuesta equipar una cocina en Caracas? Aquí tienes la variedad de precios y métodos de pago

Suscríbete a nuestros canales

Equipar una cocina desde cero puede parecer una tarea difícil, pero con una lista de los electrodomésticos clave, el proceso se vuelve mucho más sencillo.

Este espacio exige un equipamiento que combine funcionalidad y eficiencia para simplificar las tareas cotidianas. Al momento de amueblar la cocina, hay estos equipos que van desde los básicos de cocción hasta los auxiliares de preparación.

¿Qué necesita para equipar la cocina?

El equipo de 2001 realizó un recorrido por establecimientos como Damasco, Ivoo y Daka para conocer la amplia gama de productos destinados a cubrir diferentes necesidades y presupuestos.

Por ejemplo, en Damasco, los Tosty Arepas se comercializan en un rango de $ 30 a $ 45, mientras que el precio de una licuadora oscila entre 40 y 100 dólares, con el costo sujeto directamente a la potencia y las velocidades, además del tamaño.

Los consumidores interesados en alternativas de cocción saludable tienen opciones como la freidora de aire con precios de $ 45 a $ 70, y tostadoras disponibles en $ 80. Hay variedad en colores, tamaños y marcas, lo que se adapta a lo que busca el cliente.

Por otro lado, Ivoo también cuenta con un catalogo extenso de electrodomésticos para la cocina.

Las cafeteras sencillas son de los opciones más económicas, con un valor de $24 a $32.

En el segmento de cocción, la arrocera se encuentra entre $ 60 y $ 80, según su capacidad, y las licuadoras se mantienen en un rango de precios de 55 a 65 dólares.

Para aquellos que buscan productos para agilizar el desayuno, hay sandwicheras desde los $ 35, mientras que una freidora de aire de 1 litro tiene un precio de $ 80.

Igualmente, Daka ofrece herramientas auxiliares como la batidora de mano y el extractor de jugo, las cuales van desde los $ 30 y $ 40, respectivamente.

También se pueden encontrar hornos eléctricos pequeños por 30 dólares, mientras que los microondas tienen precios un poco más elevados, desde los 80 hasta los 250 dólares.

¿Cuáles son los métodos de pago?

Todos los precios se reflejan en dólares, para el pago en bolívares se usa la tasa fijada por el Banco Central de Venezuela (BCV).

Cabe destacar que, a diferencia de Daka, tanto Damasco como Ivoo cuentan con Cashea, para que el cliente se lleve los productos al pagar una inicial, luego termina de cancelar en tres cuotas.

Se aceptan pagos en divisas, tarjetas de débito y crédito, transferencias bancarias y otras plataformas como Zelle.