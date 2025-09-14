KitchenAid y Cashea se unen para facilitar el acceso a electrodomésticos en Venezuela

Suscríbete a nuestros canales

KitchenAid anunció una alianza estratégica con Cashea, la aplicación de financiamiento más utilizada en Venezuela. Esta colaboración busca ofrecer soluciones accesibles para que más hogares puedan equipar sus cocinas sin comprometer su economía. La iniciativa responde al deseo de los venezolanos de cuidar sus finanzas sin renunciar a sus sueños.

Financiación flexible para renovar tu cocina

Corporación Star White, C.A., distribuidor oficial de KitchenAid en Venezuela, lidera esta propuesta junto a Cashea. El acuerdo permite adquirir pequeños electrodomésticos mediante cuotas cómodas, eliminando la necesidad de realizar pagos únicos elevados. Esta modalidad de financiamiento abre nuevas posibilidades para quienes desean renovar su cocina con productos de alta calidad y diseño moderno.

La alianza reconoce que la flexibilidad financiera es esencial. Por eso, ofrece una alternativa que transforma la aspiración en una realidad tangible. Los usuarios pueden acceder a la línea de productos KitchenAid sin afectar su presupuesto mensual. Esta opción representa una evolución en la forma de comprar, adaptada a las necesidades actuales del consumidor venezolano.

Cocina equipada, momentos inolvidables

Con esta nueva opción, los usuarios pueden crear espacios funcionales y estéticos en sus hogares. Los electrodomésticos KitchenAid se convierten en aliados para disfrutar de almuerzos familiares, cenas especiales y celebraciones memorables. También acompañan reuniones laborales y conversaciones entre amigos, elevando la experiencia culinaria a otro nivel.

Los interesados deben realizar sus compras exclusivamente a través de la plataforma o aplicación de Cashea. El servicio incluye envíos a todo el territorio nacional, garantizando cobertura amplia y eficiente. Esta facilidad refuerza el compromiso de ambas marcas con la innovación y la confianza.

KitchenAid y Cashea apuestan por un modelo que democratiza el acceso a productos de calidad. La alianza representa un paso firme hacia la inclusión financiera, permitiendo que más venezolanos vivan la experiencia KitchenAid sin sacrificar estabilidad económica. La cocina de tus sueños está al alcance, y ahora puedes construirla paso a paso.

