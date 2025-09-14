Venezuela Crea: la plataforma que impulsa el emprendimiento con respaldo internacional

Suscríbete a nuestros canales

Grupo NSM y el Centro Comercial El Recreo presentaron oficialmente “Venezuela Crea”, una iniciativa que busca transformar el ecosistema emprendedor del país. Esta plataforma estratégica no se limita a premiar ideas; ofrece formación, asesoría y recursos para convertir proyectos en negocios sostenibles.

El respaldo de Silicon Valley y la Cámara Venezolana de Emprendimiento (CAVEMPRE) garantiza una propuesta de alto nivel que conecta talento local con oportunidades reales.

Formación de élite para emprendedores con visión de futuro

El programa incluye un ciclo de formación gerencial diseñado para estructurar ideas con enfoque estratégico. Silicon Valley aporta su experiencia en innovación tecnológica, mientras que CAVEMPRE fortalece el desarrollo local. Ambas instituciones lideran sesiones inspiradoras al estilo TED Talk, dirigidas a diez emprendedores seleccionados.

Estos participantes trabajarán bajo el formato Pechakucha, una dinámica visual que estimula la síntesis y la creatividad. Las sesiones se realizarán los días 4, 11 y 25 de octubre. La gran final está pautada para el 31 de octubre, donde se premiará al proyecto más sólido y con mayor potencial de impacto.

Premios que convierten ideas en negocios reales

El ganador recibirá un local comercial en comodato por seis meses, prorrogable por el mismo período. Además, contará con asesoría legal y comunicacional para registrar su marca y posicionarla. También obtendrá un proyecto visual para su tienda, capital semilla y acceso a una plataforma de acompañamiento posconcurso.

La suscripción a CAVEMPRE y a Silicon Valley representa un ahorro significativo y abre puertas a una red de contactos valiosa. Esta combinación de recursos busca acelerar el crecimiento del emprendimiento desde su base conceptual hasta su ejecución.

Angelina Faria, gerente de mercadeo de El Recreo, afirmó que “Venezuela Crea es nuestra forma de decirle al país que estamos comprometidos con su crecimiento”. La iniciativa se posiciona como un puente entre la creatividad y la acción, entre el sueño y la empresa.

Las inscripciones estarán abiertas desde el 6 hasta el 20 de septiembre. El 23 se anunciarán los diez finalistas. Venezuela Crea ya está en marcha, y los emprendedores que deseen transformar sus ideas en negocios sostenibles deben mantenerse atentos. La oportunidad de escalar sus proyectos con respaldo internacional está más cerca que nunca.

