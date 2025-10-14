Saime activa jornada de cedulación por primera vez en Miranda: tome nota de fecha, horario y lugar

Suscríbete a nuestros canales

El Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (SAIME) ha puesto en marcha un operativo especial de cedulación por primera vez en el estado Miranda, a través de la Ruta “Manuelita Sáenz”.

El objetivo es facilitar la obtención del documento de identidad a niños, niñas y adolescentes que residen en el municipio Pedro Gual, una zona conocida por su difícil acceso a trámites regulares.

La jornada se lleva a cabo en la Alcaldía del municipio Pedro Gual, en Cúpira, conocida localmente como “La tierra del casabe y la naiboa”.

Fechas, beneficiarios y logística

El operativo estará disponible desde el 13 de octubre, hasta el 17 de octubre de 2025.

Está dirigido a la cedulación por primera vez de niños, niñas y adolescentes con edades comprendidas entre los 9 y 17 años que residen en la localidad.

Se estima que durante la jornada se atenderán a más de 500 infantes, garantizando así la obtención de su primera Cédula de Identidad, documento clave para su plena identificación.

El alcalde del municipio Pedro Gual, Elver Vivas, estuvo presente durante el inicio de la jornada, destacando el impacto positivo en la población:

"Obtener el documento de identificación es complicado para nuestra gente por ser una zona de difícil acceso. Agradecemos el esfuerzo de las autoridades del SAIME por llevar la Ruta ‘Manuelita Sáenz’ directamente hasta Cúpira, garantizando el derecho a la identidad de nuestros jóvenes."

El ente identificador, exhorta a los representantes a acudir con la documentación requerida y aprovechar esta ventana de servicio en la localidad.

También puede visitar nuestra sección Servicios

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube