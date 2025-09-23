Sistema Patria arranca pago de otro bono este 22 de septiembre: conozca el monto y quiénes lo cobran

Dinero

Por Yasmely Saltos
Martes, 23 de septiembre de 2025 a las 12:00 am
La noche de este 22 de septiembre, inició la entrega del Bono correspondiente al mes en curso a los brigadistas de la misión Robert Serra por un monto de 832,50 Bs. a través del Sistema Patria. 

Los beneficiarios reciben notificaciones a través de un mensaje de texto del número 3532 o por la aplicación veMonedero, lo que les permite confirmar el depósito y proceder con el cobro.

El pago está destinado exclusivamente a los brigadistas de entre 18 y 35 años que estén registrados en la Misión Robert Serra.

Este programa reconoce la participación de la juventud en actividades comunitarias y de formación, por lo que solo quienes cumplen con este requisito pueden acceder al beneficio.

Pasos para registrarse en la Misión Jóvenes de la Patria 'Robert Serra'

  • Ingresar al portal web de la misión, haz click aquí
  • Llenar los campos solicitados del formulario.
  • Verificar la información ingresada.
  • Seleccionar “Enviar Solicitud” y listo.

