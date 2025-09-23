Sistema Patria arranca pago de otro bono este 22 de septiembre: conozca el monto y quiénes lo cobran

Suscríbete a nuestros canales

La noche de este 22 de septiembre, inició la entrega del Bono correspondiente al mes en curso a los brigadistas de la misión Robert Serra por un monto de 832,50 Bs. a través del Sistema Patria.

Los beneficiarios reciben notificaciones a través de un mensaje de texto del número 3532 o por la aplicación veMonedero, lo que les permite confirmar el depósito y proceder con el cobro.

El pago está destinado exclusivamente a los brigadistas de entre 18 y 35 años que estén registrados en la Misión Robert Serra.

Este programa reconoce la participación de la juventud en actividades comunitarias y de formación, por lo que solo quienes cumplen con este requisito pueden acceder al beneficio.

Pasos para registrarse en la Misión Jóvenes de la Patria 'Robert Serra'

Ingresar al portal web de la misión, haz click aquí

Llenar los campos solicitados del formulario.

Verificar la información ingresada.

Seleccionar “Enviar Solicitud” y listo.

