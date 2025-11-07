Todoticket aumenta sus límites diarios: así quedaron los montos de transferencias y consumo

Suscríbete a nuestros canales

La compañía Todoticket, reconocida en la gestión y administración de beneficios sociales, anunció una actualización en los límites para las transacciones de sus usuarios.

De acuerdo con Banca y Negocios, esta medida, se implementa como respuesta directa a las dinámicas del mercado y a la necesidad de ofrecer mayor agilidad y flexibilidad a los trabajadores.

Con esta mejora, efectiva desde el pasado mes de octubre, los beneficiarios ahora disponen de una mayor capacidad operativa tanto en puntos de venta tradicionales como en sus canales digitales para la gestión de sus beneficios.

Montos para compras en comercios

Las personas que utilizan las tarjetas Alimentación y Salud Todoticket gozan de un tope máximo de Bs. 200.000 por cada operación de consumo. Además, el monto acumulado diario para las compras se elevó hasta la cifra de Bs. 1.000.000.

Estos mismos parámetros de Bs. 200.000 por transacción y Bs. 1.000.000 diarios aplican también para la Tarjeta Todoticket Integral, al igual que para sus productos complementarios viáticos y escolar.

Flexibilidad en las transferencias electrónicas

Para los usuarios de la Tarjeta Todoticket Integral cuyas empresas afiliadas hayan solicitado el servicio de transferencias, los límites también fueron ajustados:

Monto máximo por transferencia : Bs. 500.000.

: Bs. 500.000. Tope máximo acumulado diario: Bs. 3.500.000.

Límite de operaciones: se permiten hasta siete (07) transferencias al día, disponibles tanto en el portal web MiTodoticket.com como en la aplicación móvil de Todoticket.

Para obtener información detallada sobre estas y otras novedades, se invita a visitar el sitio web oficial de la compañía, Todoticketve.com.

Visite nuestra sección Servicios

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube