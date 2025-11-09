Venezolanos y naturalizados: estos son los requisitos para la Verificación de Datos

Suscríbete a nuestros canales

El Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime) decidió poner en marcha una jornada especial de Verificación de Datos, una medida que se ha vuelto indispensable para garantizar la eficiencia de futuros trámites de identificación, como la renovación de cédula y la solicitud de pasaporte.

Cabe destacar, que el organismo ha sido claro: esta jornada es exclusiva para venezolanos y naturalizados dentro del Territorio Nacional.

Además, el Saime anunció que la jornada especial está dirigida a un grupo específico de ciudadanos para ordenar el flujo de atención. La convocatoria más reciente se enfoca en ciudadanos con números de cédula que oscilan, entre los 22 millones y 32 millones.

El proceso se realiza de manera presencial en las oficinas del Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjeríaa nivel nacional, y en algunas jornadas, sin necesidad de cita previa, en el horario comprendido entre las 8:00 a.m. y las 4:00 p.m.

Requisitos y pasos

Generalmente, el Saime solicita que los ciudadanos presenten los siguientes documentos en formato físico (copia o impreso), aunque siempre es recomendable tener los originales a mano:

Copia de la Cédula de Identidad Laminada.

Venezolanos por Nacimiento: Copia simple del Acta de Nacimiento legible.

Venezolanos Naturalizados: Certificación de Naturalización o Copia de la Gaceta Oficial que confirme la naturalización.

El proceso de Verificación de Datos se realiza presencialmente en las oficinas del Saime.

Verifica el Llamado (Rango de Cédula): Confirma si tu número de cédula está dentro del rango convocado por el SAIME para la jornada actual. Acude a una Oficina: Dirígete a la oficina del SAIME de tu preferencia dentro del Territorio Nacional. Consigna Documentos: Entrega al funcionario los requisitos solicitados (Copia del Acta de Nacimiento o Gaceta Oficial, según sea el caso). Corroboración de Datos: El funcionario del SAIME verificará tu información en el sistema. Si hay alguna deficiencia o dato faltante, se corrige en el momento. Captura de Huellas: Se procederá a la impresión de tus huellas dactilares para actualizar tus datos biométricos en el sistema SAIME (SAIE). Confirmación: El funcionario te informará que el proceso de verificación de datos ha concluido exitosamente y que tus datos han sido validados y actualizados.

El organismo enfatiza que este trámite es estrictamente personal y que la verificación exitosa de los datos es la garantía para que los futuros trámites de identificación se realicen de manera eficiente y sin contratiempos.

