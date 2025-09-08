Así engañaba a los pacientes una falsa odontóloga en Carabobo: Está vinculada a diversos delitos

Suscríbete a nuestros canales

La Delegación Municipal de Puerto Cabello del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) detuvo a una mujer que ejercía ilegalmente como ortodoncista y odontóloga en el estado Carabobo.

La sospechosa, identificada como Osmerly Yenexi Colina Gómez, de 25 años, operaba sin contar con la formación profesional o los permisos sanitarios necesarios, poniendo en grave riesgo la salud de sus pacientes.

Colina Gómez ofrecía sus servicios en la urbanización Colinas de Mara, en Morón, donde realizaba procedimientos dentales de manera fraudulenta.

Sus acciones exponían a quienes acudían a su consulta a infecciones y daños irreversibles en la cavidad bucal, entre otras graves complicaciones.

Una carrera ilegal con un historial delictivo

Durante la detención, los funcionarios del Cicpc incautaron implementos utilizados en la odontología, lo que corroboró su actividad ilícita.

La información, difundida por el director del Cicpc, Douglas Rico, en su cuenta de Instagram, reveló que Colina Gómez tiene un historial delictivo.

Tras una verificación en el Sistema de Investigación e Información Policial (Siipol), se encontró que la detenida tiene registros por el delito de robo por grupo armado o disfrazado.

La mujer fue puesta a disposición del Ministerio Público para responder por sus actos.

Este caso resalta la importancia de verificar la formación y las credenciales de los profesionales de la salud antes de someterse a cualquier tratamiento.

Visite nuestra sección de Sucesos.

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube