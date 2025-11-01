El aterrador secuestro de una madre y sus hijos: estuvieron encerrados en un vehículo durante 13 días

Suscríbete a nuestros canales

Una mujer y sus dos hijos fueron secuestrados durante 13 días dentro de un vehículo, donde sobrevivieron con los pocos alimentos que les proveía su captor.

De acuerdo con un informe de la Policía Nacional de España, las autoridades lograron el rescate de la madre y sus hijos, menores de edad, después de que se reportara su rapto en Francia.

El secuestrador, quien era expareja de la víctima, la obligó a través de la península, hasta ser localizados en la ciudad de Málaga.

De acuerdo con la publicación de las autoridades españolas, la mujer y los niños presentaban condiciones de insalubridad extremas, debido a que habían permanecido durante 13 dentro de un vehículo.

Obligó a su expareja a conducir durante 13 días

Finalmente, por medio de un dispositivo digital, se pudo conocer la ubicación de la familia y la detención del secuestrador, quien quedó en prisión provisional.

La policía española indicó que la investigación se inició cuando se recibió la solicitud de colaboración de las autoridades francesas para localizar a una mujer y a sus dos hijos los cuales estaban desaparecidos desde el 2 de octubre.

Rápidamente se comprobó que las víctimas y su captor podrían estaban a bordo de un vehículo que se movilizaba por España.

Poco después, se reveló que el hombre secuestró a su expareja y le rompió su teléfono para evitar que pidiera ayuda. Así viajaron durante 13 días por toda España y Portugal.

Además, el hombre obligó a la mujer a conducir mientras la amenazaba con un cuchillo durante más de 2.000 kilómetros. Durante el recorrido, no le permitía descansar y la sometía a agresiones físicas y sexuales delante de sus hijos.

Los agentes tuvieron conocimiento de que además no les permitió asearse ni cambiarse de ropa y se alimentaron de los pocos productos que el hombre compraba en las áreas de servicio y que solían ser atún, galletas y pan.

Abusó de la mujer frente a sus hijos

En un momento de descuido, la víctima pudo coger el teléfono móvil y enviar un mensaje a una persona de su entorno familiar en el que decía “me quiere matar, avisa a la policía que son los únicos que me pueden salvar, y borra todo para que él no lo vea”.

La cooperación internacional permitió su rescate en la ciudad de Málaga. El hombre tenía intención de cruzar a Argelia para huir de la justicia francesa.

Inmediatamente, trasladaron a la mujer y a sus hijos a un centro médico puesto que presentaban signos de desnutrición y deshidratación. Además, la mujer tenía hematomas y mordeduras; mientras que los niños mostraron picaduras de insectos por todo el cuerpo. En el vehículo encontraron el cuchillo con el que amenazó a la víctima y su teléfono móvil roto.

Por todo ello se detuvo a este varón como presunto autor de un delito de homicidio en grado de tentativa, agresión sexual agravada y continuada, detención ilegal, reclamación judicial internacional, malos tratos en el ámbito de género y doméstico, delito contra la intimidad y de daños.

Se decretó su inmediato ingreso en prisión.

