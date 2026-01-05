Alerta de bacterias: Los Ángeles cierra Inner Cabrillo y advierte sobre aguas contaminadas

Suscríbete a nuestros canales

El Departamento de Salud Pública del Condado de Los Ángeles emitió una alerta urgente para todos los bañistas y visitantes de la costa.

Debido a las recientes tormentas, las autoridades recomiendan evitar el contacto con el agua del mar y la arena húmeda en todas las playas del condado, debido al riesgo inminente de contaminación bacteriana y química.

La advertencia subraya que el peligro es mayor cerca de los desagües pluviales, arroyos y ríos, donde el agua de lluvia arrastra basura, escombros y sustancias peligrosas desde las calles de la ciudad y las zonas montañosas directamente hacia el océano.

Restricciones vigentes y advertencias de salud

Las autoridades sanitarias han establecido protocolos estrictos para garantizar la seguridad de los residentes:

Periodo de alerta: El aviso permanecerá vigente al menos hasta el lunes 5 de enero de 2026 a las 4:00 p.m. , aunque podría extenderse si continúan las precipitaciones.

La regla de las 72 horas: Los expertos recomiendan esperar tres días completos después de que cese la lluvia antes de entrar al agua, ya que es el tiempo necesario para que los niveles de bacterias disminuyan.

Riesgos de enfermedad: Nadar en aguas contaminadas por escorrentía puede provocar infecciones en la piel, problemas gastrointestinales, enfermedades respiratorias y malestar general.

Cierres específicos y zonas de alto riesgo

La playa Inner Cabrillo en San Pedro se mantiene bajo cierre total. Se prohíbe el contacto con el agua y la arena mojada en esta zona hasta nuevo aviso.

Además, se pide a la población mantenerse alejada de cualquier acumulación de agua estancada en la arena, ya que estos charcos suelen concentrar altos niveles de patógenos.

Para obtener actualizaciones en tiempo real, el condado tiene habilitada la línea directa 1-800-525-5662, disponible las 24 horas del día.

