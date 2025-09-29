Alerta sanitaria en EEUU: la FDA bloquea la entrada de una popular especia por encontrar isótopos radiactivos

Suscríbete a nuestros canales

La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) reportó la detección de cesio-137 en un envío de clavos de olor importados. El hallazgo forma parte de los controles rutinarios de seguridad alimentaria ejecutados en puntos de entrada del país.

De acuerdo con la información publicada en el portal web, la sustancia fue identificada en productos procedentes de la compañía indonesia PT Natural Java Spice.

Aunque las concentraciones registradas estuvieron por debajo del límite de intervención, la agencia aplicó medidas restrictivas de manera inmediata.

Antecedentes de hallazgos similares

El caso surge semanas después de la retirada del mercado de miles de bolsas de camarones congelados que también contenían cesio-137, distribuidos en más de 30 estados.

En ese momento, la FDA aseguró que ningún lote contaminado había llegado a los consumidores.

Tras la confirmación de la presencia del isótopo radiactivo, la FDA incluyó a PT Natural Java Spice en la lista de prohibición de ingreso al país, lo que afecta a todas las especias comercializadas por la firma. Se estima que en lo que va de 2025 se enviaron más de 200.000 kilogramos de clavos hacia puertos estadounidenses.

La interceptación del cargamento ocurrió en el puerto de Los Ángeles/Long Beach, luego de una alerta emitida por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP).

Posteriormente, tras los análisis, la agencia ordenó la retención del producto y amplió la supervisión a otros puntos de entrada estratégicos como Houston, Miami y Savannah.

Este es el riesgos del consumo de cesio-137

El cesio-137 proviene de procesos de fisión nuclear y es usado en aplicaciones médicas e industriales. Autoridades sanitarias han señalado que, aunque ciertos niveles de exposición se consideran bajos, la ingesta repetida de alimentos contaminados puede incrementar riesgos en la salud.

La exposición interna o prolongada al cesio-137 está vinculada con un mayor riesgo de desarrollar cáncer debido a la radiación gamma de alta energía que afecta el ADN.

Si la exposición ocurre durante el embarazo, puede afectar el desarrollo cerebral del feto, con alteraciones intelectuales o del comportamiento.

Visita nuestras secciones: Servicios e Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube