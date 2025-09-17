Alianza Delta y Aeroméxico se rompe: conoce las consecuencias para los viajeros

El Departamento de Transporte de Estados Unidos (USDOT) ordenó el fin de la alianza entre Delta y Aeroméxico y como consecuencia esto afectará rutas, precios y horarios que se lograba gracias al convenio.
El USDOT decidió no renovar y acusó al gobierno mexicano de limitar la competencia aérea. Se dijo que otras aerolíneas tenían dificultades para conseguir horarios de despegue y aterrizaje.
Además, señaló que México tenía restricciones a aerolíneas de carga extranjeras, lo que fue catalogado como un trato desigual.
¿Cómo afecta a los viajeros el fin de la alianza Delta-Aeroméxico?
Según un artículo de los directivos de las aerolíneas en el diario Atlanta Journal Constitution, el fin de la alianza pondría a "casi dos docenas de rutas aéreas en riesgo significativo de cancelación".
Se estima que un millón menos de viajeros viajarán entre Estados Unidos (EEUU) y México cada año.
¿Qué rutas podrían ser afectadas?
Revistas especializadas en transporte aéreo han indicado que, aunado a la reducción de rutas, también podrían disminuir la frecuencia de vuelos o el uso de aviones más pequeños.
Algunas de las rutas que podrían verse afectadas son de Atlanta a León, Mérida y Querétaro. Desde Boston a la Ciudad de México y desde Los Ángeles a Monterrey.
Los consumidores tendrían menos opciones de viaje, y los expertos recomiendan comenzar a hacer planes en caso de tener un vuelo después del 1 de enero de 2026.
La alianza entre Delta Air Lines y Aeroméxico, conocida formalmente como Acuerdo de Colaboración Conjunta (JCA), entró en vigor el 8 de mayo de 2017. Aunque ya existían acuerdos de código compartido desde 1994.
¿Qué sucederá con el precio de los boletos?
Los directivos de Delta y Aeroméxico indicaron que ahora los consumidores "pagarían precios más altos en los boletos, con una pérdida total de beneficios estimada en $800 millones".
Aún es temprano para estimar cuánto más podrían pagar los usuarios por un boleto una vez que finalice la alianza. Sin embargo, los programas de recompensas y de millas frecuentes entre ambas aerolíneas no se verán afectados.
