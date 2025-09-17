¿Tu apartamento en Dallas tiene fallas? Así logras que lo inspeccionen sin dar tu nombre

Suscríbete a nuestros canales

Las inspecciones de apartamentos en Dallas generan posiciones encontradas entre propietarios y residentes.

Mientras los dueños de complejos ven en el proceso un mecanismo estricto que puede derivar en sanciones, muchos inquilinos lo consideran la única vía para garantizar condiciones seguras de vivienda.

Ante ese panorama, la Ciudad implementó un sistema que permite solicitar revisiones sin que el nombre del residente quede expuesto.

Cómo pedir una inspección anónima

El Departamento de Cumplimiento de Códigos de Dallas desarrolla el programa de Inspección y Respuesta de Multi-inquilinos, basado en el Capítulo 27 del Código de la Ciudad, que fija los estándares mínimos de habitabilidad.

Desde inicios de este año, los residentes tienen la opción de reportar problemas de forma anónima mediante un código QR que se reparte en folletos colocados en las propiedades entre dos y cuatro semanas antes de la inspección.

Al escanear el código, el inquilino responde un cuestionario con la información de su unidad. Ese reporte no se comunica al propietario, lo que evita riesgos de represalias.

La ciudad selecciona de manera aleatoria qué unidades inspeccionar, pero puede incluir la del residente que hizo la denuncia anónima.

Ariel García, administrador de divisiones de Cumplimiento de Códigos, explicó que el sistema “es una forma más discreta de informarnos sobre sus problemas y, por lo tanto, evitar riesgos o represalias”.

Qué revisa la ciudad durante la inspección

Las inspecciones abarcan interiores, exteriores y áreas comunes de los complejos de apartamentos. En el interior de cada unidad se verifica la ausencia de plagas, agujeros en techos o paredes, cableado expuesto, así como el funcionamiento de cerraduras, calefacción y aire acondicionado.

El agua caliente debe alcanzar al menos 110 °F, sin fugas en lavabos, duchas o bañeras. También se revisan los detectores de humo y el drenaje de aguas residuales.

En los exteriores, los inspectores buscan maleza alta, basura acumulada, grafitis, vehículos chatarra, puertas o ventanas rotas, iluminación deficiente, seguridad en piscinas y escaleras deterioradas.

Una propiedad con fallas graves puede obtener una calificación menor a 70, lo que obliga a nuevas inspecciones y, en casos urgentes como cableado eléctrico expuesto, reparaciones en menos de 24 horas.

Las sanciones económicas varían entre 200 y 2,000 dólares, según la infracción. Además, los residentes pueden consultar la última calificación de su complejo en la página del Departamento de Cumplimiento de Códigos.

Para problemas de moho, la vía es el sistema 311 de Dallas, disponible en más de 100 idiomas por teléfono, web o aplicación móvil.

