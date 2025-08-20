Arnold Schwarzenegger tiene el secreto de la felicidad: el célebre Terminator comparte su lista de cosas que le dan pleno bienestar

Suscríbete a nuestros canales

¿Qué tienen en común un tanque militar, un juego milenario y el mejor rock de los 50? Pues nada menos que la receta de Arnold Schwarzenegger para la felicidad.

A sus 77 años, este afamado actor nos invita a olvidarnos de creencias anticuadas: si alguien sabe de disciplina, pasión y auténtico disfrute de la vida, ese es él.

Desde su retiro de la política y el estrellato cinematográfico, Arnold ha encontrado en pequeños grandes placeres la fuente de su energía diaria. Lejos de buscar emociones extremas o lujos inalcanzables, su fórmula para la felicidad combina tradiciones familiares, ejercicio, creatividad y un toque de nostalgia.

¿Por qué importa esto para ti? Porque, más allá de su fama, Arnold es un ejemplo vivo de que la clave para una vida plena no está en la obsesión por el éxito, sino en cultivar hábitos sencillos que nutran el cuerpo, la mente y el espíritu. Y si el Vigilante de la Concordia puede hacerlo, ¿por qué no tú?

El arte de cultivar la felicidad

Arnold no inventó la rueda, pero sí la manera de sacarle todo el jugo al tiempo. Sus rutinas están diseñadas para activar distintos aspectos de la persona:

Mental: a través del ajedrez, la pintura y la lectura.

Físico: con ciclismo, esquí, entrenamientos de fuerza y… ¡conducir un tanque!

Emocional: pasando tiempo de calidad con su familia y sus adorables mascotas

Este equilibrio es la base de su felicidad, y demuestra que no se trata de cuántas horas dedicas a cada actividad, sino de la conexión auténtica que estableces con ella.

10 actividades favoritas de Arnold Schwarzenegger

A continuación, las joyas de su día a día, con todo el detalle de sus conversaciones más recientes y las anécdotas que revelan por qué cada una de estas prácticas es esencial para su bienestar:

1 Ajedrez online con amigos de todo el mundo. “Juego con gente de Austria, Alemania, Hungría o Rusia. Dondequiera que estén”. Una manera genial de mantener la mente afilada y conectarte con nuevas culturas en cada partida.

2 Cuidar de su cerdo Schnelly, su perro Malamute, un pony y un burro miniatura. “Vienen a la cocina y les doy mis galletas de avena. Luego empujan mi cabeza como diciendo: ‘Ya queremos entrar al establo’”. Un verdadero recordatorio de que nuestras mascotas pueden ser una fuente constante de alegría.

3 Disfrutar de un puro Montecristo N°2 cada vez que puede.“Recibí 50 como regalo navideño; no puedo resistirme”. Un ritual pausado que le permite desconectar y saborear el momento.

4 Paseos en bicicleta para ver la ciudad con otros ojos. “Se ve diferente que desde un coche”. Una forma de transporte que activa el cuerpo y despeja la mente, celebrada en su Instagram el día de su cumpleaños.

5 Entrenar en Gold’s Gym rodeado de energía colectiva. “Entrenar en casa no funciona. Necesitas sentir la fuerza de los demás”. Por eso prefiere un gimnasio público donde la motivación se siente en el aire.

6 Pintar postales y tarjetas para sus seres queridos. “En lugar de comprar una tarjeta, ¿por qué no pintar una? Relaja la mente”. Un gesto creativo que renueva el vínculo con sus hijos y amigos.

7 Dirigir su propio club de entrenamiento. “El deporte te hace sentir más seguro y parte de una comunidad”. Una iniciativa que busca contagiar su pasión y ayudar a otros a descubrir su mejor versión.

8 Conducir su tanque M47, legado de su servicio militar. “Logré traerlo a EE.UU. cuando descubrí que los enterraban en Austria”. Una experiencia única que une disciplina, historia y aventura .

9 Esquiar con cuidado para proteger las articulaciones. “Si se hace bien, es una actividad suave que cuida tu cuerpo”. El deporte blanco que combina adrenalina y conciencia corporal .

10 Escuchar rock de los 50: Elvis, Little Richard y Chuck Berry

“Ahora es lo único que escucho”. Una banda sonora de la juventud que nunca pasa de moda y reaviva recuerdos felices.

Estas películas pueden regalarte minutos de felicidad

Aunque la mayoría de las personas al escuchar el nombre de Arnold Schwarzenegger lo asocian con Terminator u otras películas de acción, pero el actor ha hecho reir a muchos con sus personaje cómicos. Veamos algunas de sus mejores películas de humor.

Twins (1998)

Kindergarter Cop (1990)

Last action hero (1993)

Junior (1994)

