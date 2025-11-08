¡Atención, conductores! Filadelfia despliega operativo por la Rocky Run 2025: aquí las calles que cerrarán este sábado

Suscríbete a nuestros canales

La Rocky Run 2025 está programada para el sábado 8 de noviembre en el Museo de Arte de Filadelfia. Miles de corredores se reunirán para esta carrera que celebra la determinación, ofrece rutas para todos los niveles, incluye el desafío del semental italiano de 13.1 millas.

La línea de salida se encuentra en Benjamin Franklin Parkway, entre Eakins Oval y la calle 22. La carrera de 5 km comenzará a las 7:00 a.m., seguida por la de 10 millas a las 8:00 a.m.

¿Qué calles estarán cerradas para la Rocky Run 2025?

Los funcionarios de la ciudad han anunciado el cierre de calles clave para garantizar la seguridad de los participantes. Se recomienda a los conductores salir con antelación para sortear el tráfico y los desvíos.

Cierres a partir de las 3:00 a. m. del sábado:

2200-2400 Benjamin Franklin Parkway entre la calle 22 y Eakins Oval.

Spring Garden Street entre Pennsylvania Avenue y la calle 24.

MLK Drive entre Eakins Oval y Falls Bridge.

Cierres a partir de las 4:30 a. m. del sábado:

Kelly Drive entre Eakins Oval y Brewery Hill Drive.

Strawberry Mansion Bridge y Sweet Briar Drive.

Greenland Drive, Chamounix Drive y Ford Road.

¿Cuándo reabrirán las calles afectadas?

Todas las calles cerradas, excepto Eakins Oval y MLK Drive, tienen previsto reabrir a más tardar al mediodía del sábado. Se espera que Eakins Oval esté completamente abierto al tráfico a las 2:00 pm.

El MLK Drive permanecerá cerrado como parte de su horario habitual de cierre de fin de semana por motivos recreativos.

¿Cómo llegar al Museo de Arte sin usar coche?

Los organizadores animan a los participantes a compartir coche o usar el transporte público SEPTA. Habrá dos líneas de metro que dejarán a los viajeros a menos de una milla del Museo de Arte.

Las rutas de autobús de SEPTA 7, 32, 38, 43, 48 y 49 se desviarán de sus rutas habituales a partir de las 5:00 a. m. del sábado. El sistema ferroviario Amtrak ofrecerá servicio a la estación de la calle 30, a una milla del museo.

