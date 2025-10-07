¡Atención pasajeros! Aeropuerto Internacional de Miami comienza reparaciones: ¿Cuáles áreas se ven afectadas?

Suscríbete a nuestros canales

El Aeropuerto Internacional de Miami (MIA), una de las terminales aéreas con mayor tráfico de Florida, comenzó dos importantes proyectos de infraestructura que transformarán sus fases operativas en los próximos años.

La Administración Federal de Aviación (FAA) otorgó una subvención de $94 millones al aeropuerto para financiar mejoras enfocadas en la seguridad, protección y eficiencia de las operaciones, según confirmó el director ejecutivo Ralph Cutié.

Las iniciativas más destacadas incluyen la transformación de una pista con alto nivel de congestión y la renovación completa de la vía vehicular en el nivel superior de salidas.

Según informó El Tiempo, estas reparaciones cubrirán el área desde la Puerta 1 hasta la 34. Las obras se desarrollarán por fases para evitar el cierre total de las operaciones.

Recomendaciones

Los pasajeros que viajen a través de MIA deben prepararse para posibles ajustes temporales en su experiencia de tránsito, ya que las obras se ejecutarán manteniendo el aeropuerto en pleno funcionamiento.

La renovación de la vía de salidas (Puertas 1-34), programada para finalizar en 2028, podría implicar desvíos de tráfico o cierres parciales en el área de descenso de pasajeros, lo que podría aumentar ligeramente los tiempos de llegada y salida de la terminal.

Por su parte, la modificación de la pista, cuya finalización está prevista para 2029, impactará principalmente las operaciones aéreas, pero la gestión por fases busca minimizar los retrasos en los despegues y aterrizajes.

Es importante que los viajeros consulten con antelación el estado de sus vuelos y permitan tiempo adicional para el tránsito terrestre y los procesos de check-in.

Otros proyectos

Además de estos proyectos financiados por la FAA, el MIA recibió una inversión de alrededor de $9 000 millones destinada a una modernización integral que beneficiará directamente a los viajeros de Florida y a los visitantes.

Esta inversión, que proviene en parte de ingresos propios generados por tarifas de aerolíneas y alquileres internos, permitirá la creación de nuevas terminales.

También la ampliación de las zonas de embarque y, fundamentalmente, el aumento del número de puntos de control de la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA).

Este último cambio promete agilizar significativamente los tiempos de espera y los procesos de screening, mejorando la experiencia general del pasajero.

