El tráfico colapsará Manhattan: las fechas exactas que podrían paralizar la ciudad

Suscríbete a nuestros canales

El tráfico en Nueva York alcanzará niveles críticos durante los próximos Días de Alerta de Congestión, designados por el Departamento de Transporte (DOT) como las fechas más caóticas del año.

Estos días se caracterizan por un volumen vehicular extremo, especialmente en el centro de Manhattan, donde los llamados “atascos” pueden bloquear intersecciones enteras y paralizar la movilidad.

Fechas críticas: los días más congestionados de 2025

El DOT publicó el calendario oficial de Días de Alerta de Congestión 2025, que abarcarán del 19 de noviembre al 18 de diciembre, justo cuando aumentan los viajes por compras, trabajo y turismo previo a las fiestas decembrinas.

Fechas clave:

Miércoles 19, jueves 20 y martes 25 de noviembre

Miércoles 3 a viernes 5 de diciembre

Lunes 8 a viernes 12 de diciembre

Lunes 15 a jueves 18 de diciembre

Durante estos días, el departamento recomienda a los neoyorquinos evitar el uso del automóvil privado, optar por caminar, andar en bicicleta o usar el transporte público, y planificar los traslados con antelación.

Las autoridades anticipan que el tránsito será especialmente denso en el Midtown y en los accesos hacia los puentes y túneles de Manhattan.

Carril bici permanente: una medida histórica en el Túnel de la Primera Avenida

Para aliviar la congestión y fomentar el transporte sostenible, el DOT anunció la finalización del primer carril bici protegido dentro de un túnel en Estados Unidos, ubicado en la Primera Avenida, a la altura de la sede de las Naciones Unidas.

El proyecto, que comenzó como una medida temporal durante las sesiones de la ONU, se consolidó en 2024 como una infraestructura permanente.

Este nuevo carril exprés cuenta con barreras de seguridad que separan a los ciclistas del tráfico vehicular, permitiendo una conexión fluida entre el East Midtown y otras zonas del bajo Manhattan.

Además de mejorar la seguridad, esta iniciativa reduce los embotellamientos al organizar de manera más eficiente los flujos vehiculares dentro y fuera del túnel.

Según el DOT, forma parte de una estrategia integral para transformar la movilidad urbana en Nueva York hacia un modelo más ecológico y menos dependiente del automóvil privado.

Visita nuestras secciones: Servicios e Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube