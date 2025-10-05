Trámite clave en Nueva York: ¿Dónde pedir tu tarjeta de vacunas digital gratis?

Suscríbete a nuestros canales

El registro digital de vacunación en Nueva York se ha convertido en una herramienta clave para que padres, tutores y adultos accedan a un historial oficial de sus inmunizaciones.

A través del Registro de Inmunización de toda la ciudad (CIR, por sus siglas en inglés), el Departamento de Salud de la Ciudad de Nueva York recopila los datos de las vacunas aplicadas, lo que facilita trámites escolares, laborales y médicos.

Este sistema incluye a todos los jóvenes menores de 19 años vacunados en la ciudad, cuyos proveedores están obligados por ley a reportar las dosis recibidas.

En el caso de los adultos, el registro depende del consentimiento otorgado al médico para que la información sea cargada en la plataforma.

Cómo acceder en línea al registro de vacunación

La forma más rápida y práctica de consultar el historial de vacunación es a través del portal Mi Cartilla de Vacunas.

Allí, padres, tutores y adultos pueden verificar qué inmunizaciones ya fueron aplicadas y cuáles son necesarias de acuerdo con las recomendaciones médicas.

Los padres deben confirmar que su proveedor de salud los registre como tutores en el sistema.

Es posible descargar una cartilla oficial que puede presentarse en guarderías, escuelas, campamentos o empleos.

Los registros están disponibles para personas nacidas en Nueva York desde 1995 y para adultos que autorizaron a su proveedor a compartir los datos.

Si el registro no aparece, se recomienda contactar al médico tratante y solicitar que notifique al CIR sobre las vacunas anteriores y las futuras.

Solicitud por correo, fax o para nuevos residentes

Quienes no puedan acceder al sistema digital, tienen la opción de enviar una solicitud por correo o fax mediante un formulario disponible en varios idiomas, incluido español.

El tiempo de procesamiento estimado es de dos semanas. También es posible llamar al 311 para pedir una copia impresa del formulario.

En el caso de nuevos residentes en Nueva York, el proveedor de salud debe contar con el historial de vacunación previo del paciente para ingresarlo en el sistema.

Esto puede obtenerse a través del último médico, la escuela anterior o el departamento de salud estatal o local de donde provenga la persona.

Aunque el CIR no sustituye documentos como la “tarjeta amarilla” de salud vitalicia, sí funciona como un respaldo oficial que facilita la vida de familias y adultos al centralizar el registro de inmunizaciones.

