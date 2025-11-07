“Cámaras ocultas por todas partes”: el oscuro secreto detrás de una clínica premiada en Batavia

El quiropráctico David Hanson, propietario de Hanson Family Chiropractic en Batavia, enfrenta graves acusaciones tras descubrirse que grabó en secreto a más de 180 pacientes, entre ellos mujeres y menores de edad, mientras se desvestían en su consultorio.
Las autoridades del condado de Kane informaron que Hanson instaló cámaras ocultas por toda su clínica, incluso en una sala de terapia con luz roja e infrarroja, donde muchas de las grabaciones habrían sido realizadas.
La investigación, liderada por la fiscal del condado de Kane, Jaime Mosser, reveló que Hanson no solo grababa a sus pacientes sin consentimiento, sino que también estaba en posesión y difusión de material de abuso sexual infantil, aunque este último no estaría relacionado con su práctica profesional.
“Sabía que estaba haciendo mal y sabía cómo ocultarlo. Esa no es la persona que queremos en nuestra comunidad”, expresó Mosser, quien calificó los actos del quiropráctico como “una traición a la confianza pública”.
Allanan su consultorio y buscan más víctimas
La casa y el consultorio de Hanson, situados en 1928 West Wilson Street, fueron registrados el miércoles, lo que derivó en su arresto esa misma noche.
La oficina del fiscal confirmó que se incautaron múltiples dispositivos electrónicos y grabaciones, además de equipos de cámara estratégicamente instalados en las salas de tratamiento.
El caso ha conmocionado a los residentes de Batavia, especialmente porque la clínica de Hanson había sido votada como la “mejor clínica quiropráctica del condado de Kane”, según su propio sitio web.
En el portal, Hanson aseguraba haber obtenido su doctorado en quiropráctica en la Universidad Nacional de Ciencias de la Salud y estar certificado en pediatría y en la técnica Webster, especializada en mujeres embarazadas.
Autoridades solicitan colaboración
Las autoridades ahora solicitan la colaboración del público para identificar a más víctimas. Cualquier persona que sospeche haber sido grabada o tenga información relevante puede comunicarse al (630) 444-3322 o escribir al [email protected].
Hanson permanece detenido preventivamente mientras se desarrolla el proceso judicial, con su próxima audiencia programada para el 10 de noviembre.
