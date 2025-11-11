Crisis en Wendy’s: la cadena anuncia cierres masivos y revela el plan que podría cambiarlo todo

Suscríbete a nuestros canales

Wendy’s, una de las cadenas de comida rápida más grandes del país, anunció una drástica medida que sacude al sector: el cierre de entre el 5% y el 10% de sus restaurantes en Estados Unidos durante los próximos meses.

Esto equivale a alrededor de 300 locales de los casi 6,000 que posee actualmente en el país, según confirmó el director ejecutivo interino y director financiero, Ken Cook, durante una conferencia telefónica de resultados celebrada el viernes.

El plan forma parte de una reestructuración corporativa que busca reducir pérdidas y liberar capital para fortalecer la red de franquiciados.

Cook explicó que la compañía está evaluando “los restaurantes con bajo rendimiento” para decidir, junto a los operadores, si es posible mejorar su desempeño, transferirlos o cerrarlos definitivamente.

El ejecutivo aseguró que cada caso se estudiará individualmente, con el objetivo de preservar la rentabilidad y optimizar la experiencia del cliente.

Aunque Wendy’s no ha revelado aún qué ubicaciones se verán afectadas, adelantó que los cierres comenzarán el próximo año y se extenderán hasta 2026.

“Project Fresh”: la apuesta para salvar la marca

El anuncio llega en medio de una caída del 2.6% en las ventas globales y una disminución del 4.7% en los restaurantes comparables durante el tercer trimestre de 2025.

Ante este panorama, Wendy’s busca revertir la tendencia con “Project Fresh”, un ambicioso plan estratégico que pretende revitalizar la marca y acelerar la rentabilidad.

Hace un año, la compañía ya había cerrado 140 restaurantes en zonas de bajo rendimiento. Sin embargo, esta nueva ola de cierres refleja el impacto de la inflación y la reducción del gasto del consumidor, factores que golpean con fuerza al sector de la comida rápida.

El trabajo continúa

Cook reiteró que, a pesar del ajuste, Wendy’s sigue comprometida con su red de franquiciados.

“Trabajaremos mediante un proceso detallado y programático para tomar las mejores decisiones para la salud a largo plazo de todo el sistema”, indicó.

Visita nuestras secciones: Servicios e Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube