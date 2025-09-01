El “doorbell ditch” deja de ser una broma: por esta razón un juego viral en Houston termina en tragedia

Suscríbete a nuestros canales

El doorbell ditch, también conocido como ding-dong ditch, es una travesura que niños y adolescentes conocen bien: consiste en acercarse sigilosamente a una casa, tocar el timbre o golpear la puerta y huir antes de que alguien abra.

Lo perciben como una broma inofensiva, cargada de emoción y nostalgia. Sin embargo, en contextos donde la desconfianza predomina o hay armas cerca, puede escalar rápidamente y volverse peligrosa.

Un suceso conmociona a Houston

En Houston, un niño de 11 años murió el domingo en un hospital tras recibir un disparo mientras participaba en ese juego el sábado por la noche, según reseñan medios locales.

El incidente ocurrió en la cuadra 9700 de la calle Mimbrough (en la zona este de la ciudad), aproximadamente a las 11:00 p.m.

Según la Policía de Houston, una persona vio al niño tocar el timbre de una casa y salir corriendo justo antes de que alguien saliera disparando.

El menor fue trasladado con urgencia al hospital, donde personal médico lo declaró fallecido al día siguiente.

La policía detuvo a un individuo para interrogarlo, pero lo liberó poco después. La investigación sigue en curso y las autoridades piden a la comunidad que aporte cualquier información que pueda ayudar a esclarecer los hechos.

Testigos describieron que desde el hogar salió una persona con arma de fuego que disparó contra los niños que huían.

Consecuencias y antecedentes similares

Este hecho revive una tendencia que ha cobrado vidas en distintas partes de Estados Unidos: en 2023, un hombre en California fue condenado por asesinato tras atropellar a tres adolescentes que hicieron esta misma broma.

En mayo de 2025, un joven de 18 años murió en Virginia cuando un residente lo vio grabar la travesura para TikTok y lo asesinó.

Estas tragedias ponen en evidencia la creciente peligrosidad de lo que solía ser considerado un simple juego.

Pumphrey Law Firm, una firma de abogados en Tallahassee, Florida, especializada en defensa criminal, emitió comunicados en el pasado en el que alertan a padres y sus hijos sobre los riesgos de esta actividad.

