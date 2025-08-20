El nuevo aumento del pasaje en el Estado de México desata molestia: ¿Cuándo entra en vigor?

Suscríbete a nuestros canales

El aumento del pasaje en el transporte público del Estado de México mantiene en alerta a millones de usuarios que dependen de este servicio para sus actividades diarias.

El subsecretario de Movilidad del Edomex, Ricardo Delgado Reynoso, adelantó que la tarifa mínima, actualmente de 12 pesos, sufrirá un ajuste en los próximos días, lo que ha desatado inconformidad y preocupación entre los mexiquenses, reseña la web Vive USA.

Aunque las autoridades aún no han confirmado la cifra exacta, circula la versión de que el incremento oscilará entre 2 y 3 pesos.

De ser así, el costo mínimo pasaría a 15 pesos, lo que representaría un fuerte golpe al bolsillo de las familias que deben tomar varias unidades al día para llegar a sus destinos laborales o escolares.

Tarifas altas y comparación con otros estados

El Edomex ya figura entre las entidades con transporte más costoso, pese a no contar con un sistema público estatal.

A diferencia de Baja California o Nuevo León, donde el pasaje alcanza los 17 pesos, o de estados como Tlaxcala y Coahuila, donde ronda los 13 y 14 pesos, en el Estado de México el costo mínimo se había mantenido en 12 pesos durante siete años.

Sin embargo, este “congelamiento” ya no sería sostenible, según las autoridades de movilidad.

Delgado Reynoso advirtió que un ajuste brusco puede complicar aún más la economía de los usuarios, en especial de quienes necesitan tres o más traslados al día.

“¿Cómo les va a afectar en su economía?”, planteó el funcionario al reconocer el impacto que tendría el nuevo precio.

Fecha del aumento y privatización del transporte

Aunque la fecha exacta de entrada en vigor no ha sido definida, se espera que la gobernadora Delfina Gómez emita el aviso oficial en los próximos días.

Por su parte, el secretario de Movilidad, Daniel Sibaja González, recordó que todo el sistema de transporte en el Estado de México está concesionado a empresas privadas desde hace décadas, lo que complica cualquier comparación con otras entidades.

El inminente aumento del pasaje mantiene en vilo a los usuarios, quienes esperan claridad sobre el monto definitivo y la fecha de aplicación.

Visita nuestras secciones: Servicios e Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube