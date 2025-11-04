Elecciones en Nueva York 2025: cómo votar sin errores, horarios clave y el teléfono para denunciar irregularidades

Suscríbete a nuestros canales

Las elecciones en Nueva York de este martes movilizan a miles de votantes en los cinco distritos para elegir al nuevo alcalde, concejales y otras autoridades locales.

En caso de encontrar irregularidades en los centros de votación, los ciudadanos pueden reportarlas de forma directa y rápida.

Cómo reportar un incidente electoral

Identifica el problema. Los votantes pueden informar sobre centros de votación que abran tarde o cierren antes de hora, falta de accesibilidad, largas filas, ausencia de privacidad, fallas en las máquinas de votación o personal electoral que actúe de forma parcial. Contacta al Banco Telefónico de Votación. Cualquier incidencia debe reportarse a la Junta Electoral a través del número (866) 868-3692, habilitado para recibir llamadas durante toda la jornada. Proporciona la información clave. Es importante indicar la ubicación exacta del centro, la hora del incidente y una descripción detallada del problema. Solicita seguimiento. Si la situación no se resuelve, el votante puede pedir un número de referencia o comunicarse nuevamente para verificar el estado del reporte.

Quiénes pueden votar en las elecciones de 2025

Pueden registrarse para votar los ciudadanos estadounidenses mayores de 18 años que residan en la ciudad por al menos 30 días, no estén en prisión por delitos graves ni hayan sido declarados mentalmente incapaces.

Además, los adolescentes de 16 y 17 años pueden preinscribirse para ser incluidos automáticamente al cumplir la mayoría de edad.

Fechas clave y horarios de votación

Las urnas estarán abiertas el martes 4 de noviembre de 6:00 a.m. a 9:00 p.m. El voto por correo debe solicitarse antes del 3 de noviembre y entregarse o enviarse hasta el mismo día de la elección.

