Esta es la gigante petrolera que podría quedar fuera de Venezuela: una mala respuesta en una reunión sería la causa

El presidente Donald Trump lanzó una dura advertencia a ExxonMobil, la petrolera más grande de Estados Unidos, tras calificar sus dudas sobre invertir en Venezuela como una actitud "demasiado astuta".

A bordo del Air Force One, Trump dejó claro que su administración no tolerará vacilaciones en lo que considera una prioridad de seguridad nacional: la reconstrucción del sector petrolero venezolano bajo control directo de Washington.

El choque: Trump vs. el CEO de ExxonMobil

La tensión estalló tras una reunión en Mar-a-Lago donde el presidente intentó convencer a los "gigantes" del crudo de entrar en territorio venezolano.

Sin embargo, el director ejecutivo de Exxon, Darren Woods, enfrió las expectativas con una declaración contundente: “Hoy, Venezuela no es invertible”.

La respuesta de Trump no se hizo esperar:

El reproche: “No me gustó la respuesta de Exxon”, afirmó el mandatario ante los periodistas.

La amenaza: Trump aseguró estar “inclinado” a dejar a Exxon fuera del reparto del crudo venezolano si no se alinean con su estrategia.

El modelo: El plan de la Casa Blanca es que las petroleras operen directamente con el gobierno de EE. UU. y no con entidades locales, eliminando la burocracia venezolana.

La estrategia: petróleo bajo custodia de EE. UU.

Para blindar estas inversiones, Trump firmó este sábado una orden ejecutiva histórica que protege los ingresos petroleros venezolanos.

El objetivo es evitar que esos fondos sean incautados en litigios judiciales o deudas pendientes, garantizando que el dinero se use exclusivamente para la "estabilidad económica y política".

Además, el presidente confirmó acciones directas de fuerza:

Incautación de buques: EE. UU. ha tomado el control de barcos que transportaban crudo sancionado. Control del inventario: Washington ya maneja la venta de entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo venezolano. Dominio global: Trump anunció que su gobierno controlará de manera indefinida las ventas de este petróleo en los mercados mundiales.

¿Por qué temen las petroleras?

Para los ejecutivos petroleros, las "estructuras comerciales" actuales siguen siendo un riesgo demasiado alto, mientras que para Trump, es el momento de que el capital estadounidense tome las riendas de las reservas más grandes del mundo.

