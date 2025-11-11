Increíbles ofertas por el Día de los Veteranos: comida gratis, cafés y descuentos que no querrás perder

Suscríbete a nuestros canales

Este martes 11 de noviembre se celebra el Día de los Veteranos y cientos de restaurantes en todo Estados Unidos se preparan para rendir homenaje a quienes han servido en las Fuerzas Armadas con comidas gratis, menús especiales y descuentos exclusivos.

La mayoría de estas promociones exigen una identificación militar válida o registro en plataformas de verificación como ID.me para quienes realicen pedidos en línea.

Comidas gratis y menús especiales en todo el país

Entre las cadenas más populares que ofrecerán platos gratuitos destacan Applebee’s, con un plato principal gratis y un cupón adicional de $5 para futuras compras; Chili’s Grill & Bar, con una comida de cortesía de su menú especial; y Cracker Barrel, que regalará su desayuno Sunrise Pancake a todos los veteranos y militares activos.

También sobresalen IHOP, que servirá su tradicional combo de panqueques patrióticos de 7 a. m. a 7 p. m.; Bar Louie, que ofrecerá una hamburguesa artesanal gratis; y Texas Roadhouse, con almuerzos sin costo entre las 11:00 a. m. y 2:00 p. m., además de cupones válidos hasta mayo de 2025.

Otras cadenas se suman con propuestas especiales: California Pizza Kitchen, Lucille’s Smokehouse Bar-B-Que, Logan’s Roadhouse, Twin Peaks, Uno Pizzeria & Grill, Red Robin, Hooters y BJ’s Brewhouse, todas con comidas gratuitas o cupones para próximos consumos.

Café, dulces y beneficios adicionales

Las cafeterías también se unen a la celebración. Starbucks regalará un café caliente o helado tamaño “alto” a militares y cónyuges, mientras que The Coffee Bean & Tea Leaf ofrecerá una bebida gratuita de tamaño regular.

Tim Hortons regalará una dona clásica, y Einstein Bros. Bagels y Bruegger’s Bagels invitarán un café sin costo.

Además, Sheetz combinará comida gratis con un lavado de autos gratuito, y AutoNation aplicará un 20 % de descuento en servicios automotrices hasta el 15 de noviembre.

Este Día de los Veteranos, el agradecimiento se sirve con sabor: desde panqueques hasta hamburguesas gourmet, Estados Unidos honra a sus héroes con generosidad y gratitud.

