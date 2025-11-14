La sorpresa del norte del condado de San Diego: el nuevo centro psiquiátrico esconde innovaciones que impactarán a miles

Suscríbete a nuestros canales

El condado de San Diego celebró este jueves la finalización del nuevo Centro de Salud Psiquiátrica en Oceanside, un proyecto largamente esperado que introduce servicios inéditos de hospitalización psiquiátrica financiada con fondos públicos en el norte del condado.

Con una ceremonia simbólica de corte de cinta y la presencia de autoridades locales, la inauguración marca un avance significativo en la expansión de la atención de salud mental en la región.

Una instalación diseñada para atención intensiva y corta estancia

El nuevo centro funciona en un edificio de una sola planta y contará con 16 camas destinadas a hospitalizaciones psiquiátricas de corta duración, con un promedio estimado de estancia de entre cinco y siete días.

Las autoridades proyectan que la instalación atienda entre 350 y 500 pacientes al año, un volumen que aliviará la presión sobre hospitales y unidades de crisis circundantes.

El servicio estará a cargo de un equipo multidisciplinario compuesto por psiquiatras, terapeutas, enfermeros y personal de apoyo entre pares, quienes trabajarán en estabilización clínica, tratamiento inmediato y derivaciones adecuadas para la continuidad del cuidado.

La operación del centro estará en manos de Exodus Recovery, un proveedor con amplia trayectoria en servicios de salud mental en el condado.

Las novedades: sostenibilidad, seguridad y nuevos servicios complementarios

Con un costo de 27,6 millones de dólares, el proyecto es una colaboración entre el Condado de San Diego y el Distrito de Salud de Tri-City, que también administra el Centro Médico Tri-City.

La instalación de 13.560 pies cuadrados destaca por su diseño moderno y sostenible, construido bajo los estándares LEED nivel plata, lo que incluye iluminación y climatización de alta eficiencia, accesorios de bajo flujo y materiales duraderos diseñados para maximizar la seguridad.

El centro se integra a una red más amplia de servicios especializados del condado, que ahora suma recursos clave como Equipos Móviles de Respuesta a Crisis y unidades de estabilización tanto en Vista como en Oceanside.

Las salas de estar con luz natural y la distribución orientada a la recuperación representan un cambio profundo respecto a instalaciones tradicionales.

El nuevo Centro de Salud Psiquiátrica comenzará a recibir pacientes en diciembre. Para más información, los residentes pueden visitar el sitio web del Condado de San Diego.

Visita nuestras secciones: Servicios e Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube