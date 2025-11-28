Los precios del Día de Acción de Gracias se disparan en California: ¿Qué factores crean el récord?

Suscríbete a nuestros canales

California marcó este año la cena de Acción de Gracias más costosa del país, según la más reciente encuesta anual de la American Farm Bureau Federation (AFBF).

El estudio reveló que una cena tradicional para 10 personas alcanzó los $72.61 en el Estado Dorado, muy por encima del promedio nacional de $55.18, lo que refleja el impacto del alto costo de producir alimentos en la región.

Regulaciones, costos laborales y energía elevan la factura

Shannon Douglass, presidenta del California Farm Bureau, explicó que la brecha responde directamente a los elevados gastos que enfrentan los productores del estado.

Señaló que cultivar en California cuesta más debido a las regulaciones más estrictas del país, tarifas laborales elevadas y costos crecientes de transporte y energía.

Douglass detalló que los costos regulatorios pueden rondar los $1,600 por acre, una cifra que se acumula rápidamente para los agricultores. “En California, simplemente cuesta más producir alimentos”, afirmó.

A esto se suma la reducción de la fuerza laboral agrícola, un escenario que ha golpeado al sector durante la última década.

Según la representante, el estado ha perdido cerca del 20% de sus agricultores, una disminución significativa que ha intensificado los desafíos y presiones financieras.

Aunque el panorama general apunta a incrementos, Douglass destacó un alivio parcial: el pavo, elemento central de la cena, mostró una disminución en su precio este año, al igual que algunos ingredientes del relleno.

Sin embargo, productos como los lácteos registraron aumentos más marcados en California respecto al promedio nacional.

El Oeste lidera los costos, pero California sigue aparte

La AFBF informó que el costo promedio regional para una cena de Acción de Gracias de 10 personas fue de $61.75 en la Costa Oeste, $54.38 en el Medio Oeste, $60.82 en el Noreste y $50.01 en el Sur.

Aun así, el promedio californiano se ubicó muy por encima incluso de su propia región, confirmando su posición como el estado con la cena festiva más cara del país.

