McDonald’s celebra el Día de la Madre con ofertas de $1 y lanzamientos de nuevos productos

McDonald’s lanzó una serie de novedades para el inicio del verano, incluyendo una oferta especial para el Día de la Madre, el regreso de las McCrispy Strips y un nuevo frapé con chispas de chocolate Hershey’s.

Para celebrar a las mamás, McDonald’s ofrece una promoción de "Buy One, Get One for $1", donde los clientes pueden adquirir un artículo del menú de desayuno y añadir otro por solo $1, según reseña El Diario de NYC en su sitio en Internet.

Esta oferta incluye opciones como el Sausage McMuffin, Sausage Biscuit, Sausage Burrito y Hash Browns. Además, en pedidos a través de McDelivery, al gastar $15, se puede obtener un Breakfast Sandwich de forma gratuita.

Día de las Madres

La campaña para el Día de la Madre cuenta con la colaboración de la creadora de contenido Vane Oliveira, quien comparte su experiencia sobre la importancia del desayuno en su familia.

Desde el 5 de mayo, McDonald’s incorporó nuevamente las McCrispy Strips, elaboradas con pechuga de pollo 100% blanca y acompañadas de la nueva salsa Creamy Chili Dip.

Esta salsa, con un sabor dulce y un toque picante, complementa otras opciones disponibles en el menú.

Por último, el nuevo frapé con chispas de chocolate Hershey’s combina sabores de moca, caramelo y chocolate, y estará disponible por tiempo limitado en ciudades como San Francisco, Los Ángeles, Miami, San Luis y Cleveland.

