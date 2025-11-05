Miami vota de nuevo: lo que está en juego en la segunda vuelta por la Alcaldía

Suscríbete a nuestros canales

La carrera por la Alcaldía de Miami se definirá en una segunda vuelta entre la comisionada Eileen Higgins y el exadministrador municipal Emilio González, luego de que ninguno alcanzara el 50 % de los votos necesarios para imponerse en la primera ronda.

Higgins, demócrata registrada y actual representante del Distrito 5, lideró la contienda con cerca del 35 % de los sufragios, mientras que González, de línea republicana, obtuvo alrededor del 19 %, según las proyecciones divulgadas por medios locales.

El desempate está previsto para el 9 de diciembre, en una elección no partidista que podría redefinir la dirección política de la ciudad tras años de dominio conservador.

“Esta noche, el pueblo de Miami hizo historia. Juntos, pasamos la página de años de caos y corrupción y abrimos la puerta a una nueva era para nuestra ciudad, una definida por un liderazgo ético y responsable que ofrece resultados reales para la gente”, declaró Higgins tras conocerse los resultados preliminares.

Dos visiones opuestas para el futuro de Miami

Higgins, reconocida por su agenda progresista, ha enfocado su campaña en la vivienda asequible, la resiliencia climática y la transparencia gubernamental, mientras que González, respaldado por el gobernador Ron DeSantis, ha propuesto fortalecer la seguridad pública, atraer inversiones privadas y mantener una política fiscal conservadora.

De origen cubanoestadounidense, González cuenta con una trayectoria de más de 26 años en el Ejército y ocupó un alto cargo en el Departamento de Seguridad Nacional durante el gobierno de George W. Bush.

En contraste, Higgins ha cultivado una imagen ciudadana y cercana, apelando al electorado demócrata y a los votantes independientes que buscan un cambio en la gestión pública.

Un panorama político reconfigurado

La contienda ocurre en un contexto donde los demócratas superan a los republicanos en el registro electoral local: más de 61,000 votantes demócratas frente a 53,000 republicanos, según el Departamento de Elecciones de Miami-Dade.

Además, los no afiliados superan a los republicanos, con más de 55,000 registros.

Un total de 13 candidatos participaron en la elección inicial, incluyendo al exalcalde Joe Carollo, Ken Russell, Laura Anderson y Xavier L. Suárez, padre del actual mandatario Francis Suárez, quien culminará su segundo período y no puede optar a la reelección.

La votación de diciembre decidirá si Miami mantiene su inclinación conservadora o se abre paso hacia una administración de tendencia progresista, con Eileen Higgins al frente de la Alcaldía.

