Nuevas normativas para conductores de autobuses escolares en Utah: conoce el trágico caso que impulsó el cambio

Recientemente, la alcaldesa de Boston, Michelle Wu, rindió homenaje a Lens Joseph, el niño de kindergarten que falleció al bajarse de su autobús escolar en Hyde Park en abril.

Este suceso expuso importantes deficiencias en las medidas de seguridad del transporte escolar y motivó la realización de una auditoría independiente para evaluar los protocolos y prácticas de los autobuses de la ciudad.

La información fue obtenida del portal web de Telemundo Nueva Inglaterra, donde se detalla que la investigación reveló que el conductor del autobús que llevaba a Lens no contaba con la certificación vigente para conducir ese mismo día, evidenciando fallas en la supervisión del sistema de transporte escolar.

Informe y recomendaciones para mejorar la seguridad

La auditoría independiente encargada tras el accidente estableció una serie de recomendaciones que la alcaldesa anunció serán implementadas por la ciudad y las Escuelas Públicas de Boston.

El informe, de 25 páginas, buscará fortalecer la supervisión y la capacitación del personal. Estas incluyen auditorías más frecuentes, revisiones sin previo aviso de las credenciales de los conductores, capacitación mejorada y el fortalecimiento de las normas de seguridad en los convenios colectivos.

Pese a los anuncios oficiales, los concejales Erin Murphy y Ed Flynn cuestionaron la suficiencia del informe y las acciones propuestas. Ambos señalaron que persisten fallas estructurales en el sistema de transporte escolar que podrían requerir una supervisión estatal para garantizar la seguridad de los estudiantes.

Estos críticos indicaron que la administración local debe asumir responsabilidad y mejorar el manejo de esta función crítica, dado que incidentes anteriores han evidenciado deficiencias sistemáticas en el área.

