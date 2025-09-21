¿Qué secreto guardó el Lago Michigan por más de un siglo? Localizan este objeto intacto bajo el agua

Suscríbete a nuestros canales

“Unos pocos tuvimos que pellizcarnos para creer que realmente lo habíamos encontrado y en tan poco tiempo”. Con esas palabras, Brandon Baillod, investigador especializado en expediciones subacuáticas, describió la emoción de su equipo al confirmar el hallazgo del F.J. King, un bergantín goleta hundido en el Lago Michigan en 1886.

La noticia fue anunciada este lunes por la Sociedad Histórica de Wisconsin y la Asociación de Arqueología Subacuática de Wisconsin, que confirmaron el descubrimiento tras décadas de intentos fallidos por ubicar la nave.

El F.J. King, de tres mástiles y más de 43 metros de eslora, permaneció como un misterio durante casi 140 años.

Su naufragio, envuelto en relatos contradictorios entre un farero local y el capitán William Griffin, convirtió al barco en una leyenda entre los buscadores de pecios.

La tormenta que hundió al F.J. King

Construido en 1867 en Toledo, Ohio, el F.J. King navegaba el 15 de septiembre de 1886 con una carga de mineral de hierro rumbo a Chicago.

Una tormenta con olas de hasta tres metros lo golpeó frente a la península de Door, dañando gravemente su casco. Tras horas de esfuerzo sin éxito, Griffin ordenó abandonar la nave de madrugada.

Toda la tripulación sobrevivió al ser rescatada por otra goleta y trasladada a Bailey’s Harbor, un pequeño pueblo costero de Wisconsin.

Sin embargo, el sitio exacto del hundimiento quedó envuelto en dudas: el capitán aseguró que ocurrió a ocho kilómetros de la costa, mientras que un farero afirmó haber visto mástiles emergiendo mucho más cerca.

Tecnología al servicio de la historia

Baillod diseñó una cuadrícula de búsqueda basada en la versión del farero y utilizó un escaneo lateral del fondo lacustre.

El radar reveló un objeto de 42 metros, coincidente con la longitud del F.J. King, a menos de un kilómetro del punto registrado hace más de un siglo.

El casco del buque, sorprendentemente intacto, será objeto de estudios de conservación para comprender mejor la navegación y los naufragios en los Grandes Lagos.

En los últimos tres años, la Asociación de Arqueología Subacuática de Wisconsin ha localizado cinco embarcaciones históricas, entre ellas la goleta Trinidad en 2023.

El F.J. King se suma ahora a la lista de barcos rescatados del olvido, ofreciendo nuevas pistas sobre la vida marítima en el siglo XIX y consolidando al Lago Michigan como un cementerio de historias bajo el agua.

