¿Quién es Bruna Ferreira?: detalles sobre el polémico arresto de la excuñada de Karoline Leavitt

El debate sobre las políticas migratorias de Donal Trump en Estados Unidos se avivó tras la captura de la ciudadana brasileña Bruna Caroline Ferreira, quien mantiene un vinculo familiar con la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt.

Ferreira continúa bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), desde su arresto el pasado 12 de noviembre cerca de Boston, Massachusetts, confirmó su abogado, Todd Pomerleau a CNN.

La relación de Ferreira con Leavitt

La brasileña tiene un hijo con Michael Leavitt, hermano de Karoline Leavitt. Sin embargo, a pesar de ese vínculo familiar, una fuente cercana al caso aseguró que Ferreira y Karoline Leavitt “no han hablado en muchos años” y que el niño vive desde su nacimiento a tiempo completo con su padre en Nuevo Hampshire.

La detención de la madre ocurrió en la localidad de Revere, Massachusetts, cuando Ferreira conducía para ir a buscar a su hijo, destacó NBC.

El ICE la retuvo debido a que no contaba con un estatus legal vigente, su visa de turista había caducado, y estaba obligada a abandonar Estados Unidos en 1999, según un portavoz del Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

Por su parte, Michael Leavitt declaró a WMUR que Ferreira mantenía una relación con su hijo, aunque el niño “no le ha hablado desde su detención”. Expresó que se trata de una situación “difícil” para el infante.

En proceso de deportación

El abogado Pomerleau explicó que su representada fue beneficiaria de la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA), lo que le otorgaba protección temporal.

No obstante, señaló que no logró renovar su estatus “hace unos años”, en medio de los intentos de Donald Trump de poner fin al programa.

Por su parte, el portavoz del DHS añadió que Ferreira tiene “un arresto previo por agresión” y que actualmente está en proceso de deportación, publicó La Nación.

Al respecto, su abogado aseguró que ella se encuentra hoy en un “proceso de inmigración legal” con la intención de obtener la ciudadanía.

Para afrontar los costos legales, su hermana Graziela Dos Santos Rodrigues lanzó una campaña en GoFundMe, verificada por el abogado, con la finalidad de costear los procedimientos legales.

Rodrigues escribió en su publicación que “Bruna fue traída a Estados Unidos por nuestros padres en diciembre de 1998, cuando era apenas una niña. Desde entonces, hizo todo lo posible por construir una vida estable y honesta aquí”.

Sobre la eliminación del programa DACA y el estatus de quienes fueron beneficiarios, la secretaria adjunta del DHS, Tricia McLaughlin, manifestó que estas personas “no están automáticamente protegidos de las deportaciones”. “DACA no confiere ningún tipo de estatus legal en este país”, sentenció.

