Una billetera perdida da las pistas necesarias para hallar a un asesino en Florida: el crímen ocurrió en 2023

Una persona encontró y entregó una billetera al Departamento de Policía de Temple Terrace, Florida, el pasado fin de semana.

Este objeto se convirtió en la pista que las autoridades necesitaban para resolver un homicidio de septiembre de 2023 en Míchigan.

Gracias a esta billetera, la Oficina del Sheriff del Condado de Hillsborough localizó a Daniel Ray Partee, quien enfrenta cargos por homicidio. La policía no ha compartido más detalles sobre las circunstancias del hallazgo.

La policía revisó la cartera y encontró las identificaciones de Partee, confirmando que vivía en Tampa y tenía una orden de arresto activa de Kalamazoo, Míchigan.

Los detalles revelan que, en septiembre de 2023, este hombre de 34 años disparó y mató a Kunta Tavarius Davis.

Aunque Partee se mantuvo prófugo durante casi dos años, la colaboración entre las autoridades de Florida y Míchigan resolvió el caso.

Los agentes lo arrestaron en Florida por dos delitos graves: asesinato y posesión de un arma de fuego.

Durante el arresto, le encontraron Xanax, lo que llevó a otro cargo por posesión de una sustancia controlada, reseña El Tiempo.

Casos sin resolver en Michigan

El asesino de niños del condado de Oakland: Una serie de secuestros y asesinatos de niños que ocurrieron entre 1976 y 1977. Es uno de los casos más conocidos y perturbadores del estado.

La desaparición de Jimmy Hoffa: El famoso líder sindical desapareció en 1975 de un restaurante en el condado de Oakland. Se presume que fue asesinado, pero su cuerpo nunca se ha encontrado y el caso sigue sin resolverse oficialmente.

"Michigan Murders": Una serie de asesinatos en las áreas de Ann Arbor y Ypsilanti entre 1967 y 1969.

El caso de Gail Webster: En 1978, Gail Webster fue encontrada golpeada hasta la muerte en su apartamento en Troy, Míchigan. El caso sigue sin resolverse.

Las autoridades de Míchigan, incluyendo la Policía Estatal y los departamentos de policía locales, a menudo trabajan con expertos forenses y equipos de casos fríos para utilizar nuevas tecnologías, como las pruebas de ADN y la genealogía genética, con el fin de obtener nuevas pistas en estos casos antiguos.

