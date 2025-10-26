Vuelo sin escalas: conoce la nueva conexión entre Madrid y Orlando se estrena con gran capacidad de asientos

Suscríbete a nuestros canales

La aerolínea española Iberia anunció el inicio de una nueva ruta que conecta directamente la capital española con una reconocida ciudad del estado de Florida, fortaleciendo así sus operaciones transatlánticas.

Esta expansión forma parte de su plan de crecimiento para la temporada de invierno, en la que se prevé ofrecer decenas de miles de plazas.

De acuerdo con la información publicada en el portal web de Noticias Venevisión, el vuelo inaugural contó con más de doscientos pasajeros y marca un nuevo hito dentro de las operaciones de la compañía aérea, que busca abrir nuevas oportunidades comerciales y turísticas entre ambos destinos.

Expansión de rutas internacionales

Iberia continúa ampliando su oferta de vuelos y servicios hacia distintos puntos del continente americano. La nueva conexión permitirá que los usuarios puedan realizar viajes sin escalas desde España hacia territorio estadounidense, ofreciendo mayor comodidad y reducción de tiempo de vuelo.

El servicio estará disponible varias veces a la semana, adaptándose a la demanda de pasajeros durante la temporada invernal en el hemisferio norte.

Para esta nueva ruta, la empresa empleará aeronaves del modelo Airbus A330, equipadas para trasladar cerca de trescientos pasajeros en tres clases diferentes. En total, la aerolínea pondrá a disposición alrededor de 46.000 asientos durante la temporada.

El primer vuelo despegó desde Madrid con destino a la ciudad de Orlando, en el estado de Florida, consolidando a Iberia como la única compañía que ofrece actualmente una conexión directa entre ambas ciudades.

