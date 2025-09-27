Redadas ICE del 26 de septiembre: al menos 10 inmigrantes arrestados en esta reconocida minorista

Suscríbete a nuestros canales

A las 8 de la mañana de este jueves se reportó la presencia de agentes federales en un estacionamiento, quienes bloquearon accesos para realizar arrestos masivos. El operativo federal en el estacionamiento de un Home Depot en Brighton Park dejó como saldo la detención de al menos diez personas, que trabajan como jornaleros diarios.

Este lugar, es conocido como un punto de encuentro de albañiles, plomeros y demás obreros que asisten diariamente a buscar materiales para realizar diversos trabajos asociados a la construcción.

Testimonios sobre el operativo en Home Depot

Jetro González, testigo presencial, aseguró que la llegada de los agentes fue abrupta y sin precedentes en esa zona:

“No venían ni uno ni dos o tres carros. Venían vehículos blindados. Ellos no preguntan nada. No más llegan y acaparan a las personas y los llevan , declaró González.

Un hombre que pidió ocultar su rostro para proteger su identidad, y quien llegó al negocio en busca de materiales, relató la preocupación que generó el operativo:

“Tiene uno que buscar dónde vivir. Es todo. Pues esperando que un día lo agarren a uno”, expresó el testigo.

Respuesta y apoyo en la comunidad

El equipo de respuesta rápida de la organización ICIRR (Coalición por los Derechos de Inmigrantes y Refugiados Illinois) recorrió el área tras el operativo para brindar apoyo.

Cinthya Rodríguez, miembro de la organización, recordó los derechos de quienes se enfrentan a situaciones similares:

“Tenemos derecho de permanecer en silencio, tenemos derecho de pedir la orden firmada por un juez y nos podemos compartir información que nos puede apoyar, no solo sobre derechos, sino también sobre recursos”, afirmó Rodríguez .

