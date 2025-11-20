Adiós a la MetroCard: Sepa dónde conseguir gratis las tarjetas OMNY

Suscríbete a nuestros canales

La transición digital del transporte neoyorquino acelera su paso con una nueva iniciativa de la Autoridad Metropolitana de Transporte (MTA) para incentivar el abandono de la banda magnética.

Desde este martes 18 de noviembre, los usuarios que acudan a cualquiera de los 16 Centros de Atención al Cliente pueden obtener una tarjeta OMNY gratuita al transferir el saldo remanente de su vieja MetroCard.

Beneficiarios

Esta campaña promocional beneficia exclusivamente a los primeros 400 pasajeros que realicen el trámite en cada ubicación, con información de Telemundo Nueva York.

Esto como una estrategia clave para preparar a la población ante el cese definitivo de ventas de la MetroCard programado para el 31 de diciembre de 2025.

Centros de canje

Manhattan: 34 St-Penn Station, 125 St, 168 St, Fulton St, Grand Central-42 St, Times Sq-42 St

34 St-Penn Station, 125 St, 168 St, Fulton St, Grand Central-42 St, Times Sq-42 St El Bronx: 161 St-Yankee Stadium, Fordham Rd, Parkchester

161 St-Yankee Stadium, Fordham Rd, Parkchester Brooklyn: Atlantic Av-Barclays Ctr, Coney Island-Stillwell Av, Myrtle-Wyckoff Avs

Atlantic Av-Barclays Ctr, Coney Island-Stillwell Av, Myrtle-Wyckoff Avs Queens: Flushing-Main St, Jackson Hts-Roosevelt Av, Sutphin Blvd-Archer Av-JFK Airport

Flushing-Main St, Jackson Hts-Roosevelt Av, Sutphin Blvd-Archer Av-JFK Airport Staten Island: St. George (Lunes a viernes de 5:30 a. m. a 9:00 p. m.)

Detalles

Además de facilitar el canje de saldos, estos centros operan con personal disponible las 24 horas para gestionar inscripciones en programas de asistencia como "Tarifas Justas" y resolver incidencias técnicas, descentralizando servicios que antes solo se ofrecían en el Bajo Manhattan.

Este despliegue logístico resulta importante para garantizar que los millones de usuarios del sistema adopten sin contratiempos los pagos sin contacto antes de la transición total en 2026.

Para reforzar este esfuerzo, la MTA inaugurará otros 14 centros este año en diversos condados, donde replicarán la oferta de tarjetas promocionales para quienes aún no han migrado al nuevo sistema.

Visita nuestra sección: Servicios

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube