¿Aplica para inmigrantes? Licencia de matrimonio de Florida: todo lo que debes saber para solicitarla

Suscríbete a nuestros canales

El Estado del Sol da la bienvenida a las parejas que quieren formalizar su unión. Obtener la Licencia de Matrimonio en Florida es el primer paso legal y requiere que los futuros esposos sigan un proceso claro y bien definido.

Desde la documentación básica hasta las exenciones para no residentes, es fundamental que los solicitantes conozcan los requisitos oficiales que rigen este trámite civil para asegurar que su matrimonio sea válido.

¿Cuáles son los requisitos para solicitar una licencia de matrimonio en Florida?

Las parejas que buscan una licencia de matrimonio en Florida acuden a la oficina del Secretario del Tribunal de Circuito en cualquier condado.

La ley establece que ambos contrayentes deben presentarse en persona y suministrar la siguiente información y documentación:

Identificación válida : Ambos presentan una identificación con fotografía emitida por el gobierno (licencia de conducir, pasaporte válido o identificación estatal).

: Ambos presentan una identificación con fotografía emitida por el gobierno (licencia de conducir, pasaporte válido o identificación estatal). Edad mínima: Los solicitantes deben tener 18 años de edad para casarse sin consentimiento paterno.

Los solicitantes deben tener 18 años de edad para casarse sin consentimiento paterno. Número de Seguro Social (SSN): Ambas partes proporcionan sus números de Seguro Social, aunque no necesitan presentar la tarjeta física.

Ambas partes proporcionan sus números de Seguro Social, aunque no necesitan presentar la tarjeta física. Matrimonio anterior: Si alguno de los solicitantes estuvo casado previamente, debe suministrar la fecha exacta en que el matrimonio terminó (divorcio o fallecimiento).

Si alguno de los solicitantes estuvo casado previamente, debe suministrar la fecha exacta en que el matrimonio terminó (divorcio o fallecimiento). Manual prematrimonial: Los contrayentes leen el Manual de Matrimonio de Florida y afirman su lectura al momento de la solicitud. Es importante señalar que las pruebas de sangre no son necesarias en el estado.

¿Cuánto cuesta el documento y cómo se solicita?

El proceso de solicitud implica la presencia física de ambos individuos ante el secretario del tribunal, donde firman la documentación requerida.

Costo de la licencia: El precio estándar de la licencia de matrimonio de Florida asciende a $93.50. Sin embargo, los residentes de Florida reducen significativamente el costo a $61.00 si completan un curso prematrimonial certificado por el estado.

Periodo de espera y validez: Para los residentes de Florida que no toman el curso, rige un período de espera obligatorio de tres días antes de que la licencia entre en vigor.

Los no residentes evitan esta espera legal, permitiendo que la licencia sea efectiva de inmediato. La licencia mantiene su validez durante 60 días a partir de su emisión; las parejas realizan la ceremonia dentro de ese plazo.

¿Cuáles son los requisitos para que los inmigrantes puedan solicitar una licencia de matrimonio en Florida?

La ley de Florida permite que tanto los no residentes como aquellos que no son ciudadanos de los Estados Unidos puedan solicitar y obtener una licencia de matrimonio sin necesidad de demostrar residencia o ciudadanía.

Para ello, las parejas deben presentar un pasaporte vigente, una tarjeta de registro de extranjero o una visa como forma de identificación principal.

En cuanto al requisito del número de Seguro Social (SSN), la normativa estatal ofrece una exención importante para los no ciudadanos.

Si el solicitante no tiene un SSN, puede ingresar su número de identificación de pasaporte o el número de su tarjeta de registro de extranjero en el campo correspondiente del formulario.

Así, el estado facilita el proceso para la población migrante, asegurando que su estatus migratorio no sea un obstáculo para la unión legal.

Una vez que la persona autorizada (ministro, notario público o juez) lleva a cabo la ceremonia, devuelve la licencia firmada a la oficina del secretario.

Luego, el condado registra oficialmente el matrimonio y emite un certificado oficial.

Visita nuestra sección: Servicios

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube